Члени "клубу білого бізнесу" отримають економічне бронювання — рішення Верховної Ради

Голосування у Верховній Раді. Фото ілюстративне: sud.ua

У вівторок, 18 червня, Верховна Рада внесла правки до закону про "клуб білого бізнесу". Це документ про економічне бронювання для підприємців.

Про це в інтерв'ю Forbes розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Що відомо про правки до закону про "клуб білого бізнесу"

Закон "про клуб білого бізнесу" передбачає запровадження переліку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

Депутати підтримали правки, яка рекомендує Кабміну внести зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних і запровадити автоматичне бронювання платникам податків із "клубу білого бізнесу". Кількість заброньованих становитиме чверть від усіх військовозобов’язаних працівників.

За словами Гетманцева, поки що це не лише рекомендація, а не запровадження бронювання. Депутат зазначив, що "уряду дали пас — тепер чекають на відповідь". Також він додав, що бронювання членів "клубу білого бізнесу" не є альтернативою економічному бронюванню. Це не основна, а додаткова опція. Станом на 18 червня в парламенті є три законопроєкти про економічне бронювання. Правка до закону про "клуб білого бізнесу" на них жодним чином не впливає.

Раніше нардеп Дмитро Наталуха пояснив деталі економічного бронювання від мобілізації. За його словами, за це власники бізнесу сплачуватимуть збільшений військовий податок — 20 тисяч гривень за одну людину.

Також ми повідомляли про те, що критично важливі підприємства можуть забронювати своїх працівників від мобілізації, однак для цього потрібно надати певний перелік документів.