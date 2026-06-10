Верховный Суд разъяснил, при каких условиях военнослужащего могут признать умершим

Прощание с погибшим военнослужащим. Фото: Курненская территориальная громада

Верховный Суд принял решение, упростившее процедуру признания пропавших без вести военнослужащих погибшими. Это необходимо для тех случаев, когда тело или останки погибшего невозможно вывезти из зоны боевых действий. Решение ВС позволило принимать решения на основании других доказательств.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Пропажа без вести и гибель на фронте

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, находящийся на фронте, может быть признан пропавшим без вести. Такие случаи происходят во время боевых действий.

Часть таких случаев связана с тем, что тела или останки погибших не могут быть эвакуированы из зоны активных военных действий. В таком случае приходится признавать военнослужащего пропавшим без вести.

При этом родственники военнослужащего не имеют возможности добиться права признать его погибшим. Это решение необходимо для урегулирования различных финансовых вопросов, в частности, наследования и выплат со стороны государства.

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Решение Верховного Суда

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, что могут сделать родственники такого пропавшего военного. И какую позицию занимают отечественные судебные инстанции.

Адвокат Павел Гретченко, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что Верховный Суд во время полномасштабной войны принял важное решение. Гретченко подчеркнул: "Постановление Верховного Суда от 21 января 2026 года по делу № 127/11048/24 является ключевым прецедентом, который подтверждает возможность объявления военнослужащего умершим до завершения активных боевых действий и без соблюдения общего двухлетнего или шестимесячного срока ожидания, если имеются неопровержимые доказательства гибели".

Адвокат объяснил, как изменился вопрос признания пропавшего без вести военного умершим: "Большая Палата и Кассационный гражданский суд сформировали четкую позицию: если собрано достаточно доказательств (акты, рапорты, показания свидетелей), которые с высокой степенью вероятности подтверждают смерть, искусственное затягивание и требование ждать окончания боевых действий противоречат принципу правовой определенности". Павел Гретченко назвал основные доказательства для суда по этой практике:

уведомление о пропаже: официальный документ от ТЦК и СП или воинской части;

материалы служебного расследования: выписка из приказа или заключение расследования, где подробно описаны обстоятельства (например, прямое попадание снаряда, артобстрел блиндажа, невозможность эвакуации тела);

рапорты командиров и очевидцев: письменные показания сослуживцев, которые непосредственно видели момент получения ранений, несовместимых с жизнью.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, зачем родственникам пропавшего воина нужно обращаться в суд.

Если военнослужащий Вооруженных сил Украины был признан пропавшим без вести, его близкие родственники впоследствии могут подать в суд заявление также и о признании этого лица умершим. Это нужно именно родным для решения ряда юридических вопросов.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что для семей пропавших без вести военных изменили условия предоставления льгот.

В Украине для семей военнослужащих, пропавших без вести, обновили требования к пакету документов, необходимых для получения удостоверений, дающих право на льготы. Если имеется судебное решение об объявлении лица умершим или установлении факта его гибели, подавать заключение военно-врачебной комиссии больше не требуется.