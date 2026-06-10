Верховний Суд пояснив, коли військового можуть визнати померлим

Прощання із загиблим військовим. Фото: Курненська територіальна громада

Верховний Суд ухвалив рішення, яке спростило процедуру визнання зниклих військовослужбовців загиблими. Це потрібно для тих випадків, коли тіло чи рештки тіла загиблого неможливо вивезти із зони бойових дій. Рішення ВС дозволило ухвалювати рішення на підставі інших доказів.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Зникнення безвісти і загибель на фронті

Військовослужбовець Збройних сил України, який перебуває на фронті, може бути визнаний зниклим безвісти. Такі випадки трапляються після час бойових дій.

Частина таких випадків пов’язана з тим, що тіла чи рештки тіл загиблих не можуть евакуювати із зони активних воєнних дій. В такому випадку доводиться визнавати військовослужбовця зниклим безвісти.

При цьому родичі військовослужбовця не мають можливості добитися права визнати його загиблим. Це рішення потрібне для унормування різноманітних фінансових питань, зокрема, спадщини та виплат з боку держави.

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Рішення Верховного Суду

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, що можуть зробити родичі такого зниклого військового. І яку позицію займають вітчизняні судові інстанції.

Адвокат Павло Гретченко, коментуючи цю ситуацію, наголосив, що Верховний Суд під час повномасштабної війни ухвалив важливе рішення. Гретченко підкреслив: "Постанова Верховного Суду від 21 січня 2026 року у справі № 127/11048/24 є ключовим прецедентом, який підтверджує можливість оголошення військовослужбовця померлим до завершення активних бойових дій та без дотримання загального дворічного чи шестимісячного строку очікування, якщо є беззаперечні докази загибелі".

Адвокат пояснив, як змінилося питання визнання зниклого безвісти військового померлим: "Велика Палата та Касаційний цивільний суд сформували чітку позицію: якщо зібрано достатньо доказів (акти, рапорти, показання свідків), які з високим ступенем вірогідності підтверджують смерть, штучне зволікання та вимога чекати закінчення бойових дій суперечать принципу правової визначеності". Павло Гретченко назвав головні докази для суду за цією практикою:

сповіщення про зникнення: офіційний документ від ТЦК та СП або військової частини;

матеріали службового розслідування: витяг із наказу або висновок розслідування, де детально описано обставини (наприклад, пряме влучання снаряда, артобстріл блиндажа, неможливість евакуації тіла);

рапорти командирів та очевидців: письмові свідчення побратимів, які безпосередньо бачили момент отримання поранень, несумісних із життям.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, навіщо родичам зниклого воїна потрібно іти в суд.

Якщо військовослужбовець Збройних сил України був визнаний зниклим безвісти, його близькі родичі згодом можуть подати до суду заяву також і про визнання цієї особи померлою. Це потрібно саме рідні для вирішення низки юридичних питань.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що родинам зниклих безвісти військових змінили умови надання пільг.

В Україні для сімей військовослужбовців, які зникли безвісти, оновили вимоги до пакета документів, необхідних для отримання посвідчень, що дають право на пільги. Якщо є судове рішення про оголошення особи померлою або встановлення факту її загибелі, подавати висновок військово-лікарської комісії більше не потрібно.