Незаконное возвращение на воинский учет: что делать и каким будет решение суда

Прохождение ВЛК. Иллюстративное фото: кадр из видео "Суспільне"

Если лицо ранее было признано негодным к службе, но система по-прежнему отображает его статус как военнообязанного, необходимо подать заявление об актуализации данных. Сделать это можно как в электронной, так и в бумажной форме, приложив копии военного билета и заключений медицинской комиссии. Орган воинского учета обязан внести соответствующие изменения в течение пяти рабочих дней с момента регистрации обращения. При этом законодательство не требует от исключенных из учета украинцев лично являться в территориальный центр комплектования для решения этого вопроса. Но в случае, когда ТЦК игнорирует обращение или отказывается обновлять реестр, единственным действенным механизмом защиты прав остается административный иск в суд.

Аналогичную судебную практику проанализировали в "Судебно-юридической газете", передает Новини.LIVE.

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Списали по состоянию здоровья и объявили в розыск

Специалисты привели в пример дело №440/9178/26, которое рассмотрел Полтавский окружной административный суд. Мужчина был призван в ряды Вооруженных Сил в апреле 2025 года. Уже 1 августа 2025 года военно-врачебная комиссия выдала ему справку о болезни, которую утвердила Центральная ВВК. Гражданина признали негодовым, уволили со службы, а в его военный билет и учетно-служебную карточку внесли записи об исключении из воинского учета.

Однако впоследствии в приложении "Резерв+" бывший боец обнаружил противоречивую информацию. Система подтверждала его негодность согласно постановлению ВЛК от 1 августа, но одновременно фиксировала нахождение на учете. Позже истец направил в орган воинского учета требование исправить эти несоответствия, однако получил официальный отказ.

Может ли ТЦК отказать в актуализации данных

Представители военкомата сослались на внутреннее распоряжение заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ от 21 января 2026 года. На основании этого документа мужчину повторно признали военнообязанным. Причиной стало расследование уголовного дела о возможном фиктивном призыве и незаконном освобождении по состоянию здоровья. Поскольку гражданин игнорировал присланные по почте повестки, ТЦК обратился в Национальную полицию для его розыска.

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Кроме того, в ответе на адвокатский запрос выяснилось, что исключенного из учета украинца внесли в картотеку специального учета, оформив ему бронирование, которое должно было действовать до 5 ноября 2026 года.

Однако в данном случае судьи признали аргументы органа воинского учета необоснованными. Коллегия подчеркнула, что материалы дела не содержат никаких доказательств отмены августовского заключения ВЛК, а сам истец не проходил повторного медицинского осмотра, который признал бы его годным.

В соответствии со статьей 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" непригодные граждане подлежат обязательному исключению из учета, после чего теряют статус военнообязанного, призывника или резервиста.

Суд подчеркнул, что наличие уголовного производства или распоряжения военного командования не является законным основанием для самовольного изменения правового статуса лица, пока его медицинские документы официально не признаны поддельными.

В связи с этим суд полностью удовлетворил иск бывшего военнослужащего, указав, что бездействие военкомата противоречит принципу правовой определенности.

"Фактически в данном деле ответчик поставил на воинский учет лицо, которое ранее было исключено из воинского учета и повторной постановке на учет не подлежит", — отмечено в материалах суда.

Орган военного учета официально обязали внести в Единый государственный реестр информацию об исключении истца из учета на основании записей в его военном билете.

Новини.LIVE сообщали, что военнослужащим, находящимся в отпуске, больше не нужно ехать в свою часть, если вдруг возникли проблемы со здоровьем. Сейчас достаточно передать справки от врачей, и командование отправит направление на ВЛК в местную больницу онлайн.

Раненым бойцам, которые лечатся за границей, тоже не нужно возвращаться в Украину только ради медосмотра. Комиссия может принять решение заочно, просто на основании медицинских документов, которые зарубежная клиника пришлет в воинскую часть.