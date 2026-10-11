Незаконне повернення на військовий облік: що робити та яке буде рішення суду

Проходження ВЛК. Фото ілюстративне: кадр з відео "Суспільне"

Якщо особу раніше визнали непридатною до служби, але система продовжує відображати її статус як військовозобов'язаної, необхідно подати заяву про актуалізацію даних. Зробити це можна як в електронній, так і в паперовій формі, додавши копії військового квитка та висновків медичної комісії. Орган військового обліку зобов'язаний внести відповідні зміни протягом п'яти робочих днів з моменту реєстрації звернення. При цьому законодавство не вимагає від виключених з обліку українців особисто з'являтися до територіального центру комплектування для вирішення цього питання. Але у випадку, коли ТЦК ігнорує звернення або відмовляється оновлювати реєстр, єдиним дієвим механізмом захисту прав залишається адміністративний позов до суду.

Схожу судову практику проаналізували у "Судово-юридичній газеті", передає Новини.LIVE.

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Списали за станом здоров'я і оголосили в розшук

Фахівці навели у приклад справу №440/9178/26, яку розглянув Полтавський окружний адміністративний суд. Чоловік був призваний до лав Збройних Сил у квітні 2025 року. Вже 1 серпня 2025 року військово-лікарська комісія видала йому свідоцтво про хворобу, яке затвердила Центральна ВЛК. Громадянина визнали непридатним, звільнили зі служби, а до його військового квитка та обліково-послужної картки внесли записи про виключення з військового обліку.

Та згодом у застосунку "Резерв+" колишній боєць побачив суперечливу інформацію. Система підтверджувала його непридатність за постановою ВЛК від 1 серпня, але одночасно фіксувала перебування на обліку. Пізніше позивач надіслав до органу військового обліку вимогу виправити ці розбіжності, проте отримав офіційну відмову.

Чи може ТЦК відмовити в актуалізації даних

Представники військкомату послалися на внутрішнє розпорядження заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ від 21 січня 2026 року. На підставі цього документа чоловіка повторно зробили військовозобов'язаним. Причиною стало розслідування кримінального провадження щодо ймовірного фіктивного призову та незаконного звільнення за станом здоров'я. Оскільки громадянин ігнорував надіслані поштою повістки, ТЦК звернувся до Національної поліції для його розшуку.

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Додатково у відповіді на адвокатський запит з'ясувалося, що виключеного з обліку українця помістили до картотеки спеціального обліку, оформивши йому бронювання, яке мало діяти до 5 листопада 2026 року.

Алет в цьому випадку судді визнали аргументи органу військового обліку безпідставними. Колегія наголосила, що матеріали справи не містять жодних доказів скасування серпневого висновку ВЛК, а сам позивач не проходив повторного медичного огляду, який би визнав його придатним.

Відповідно до статті 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", непридатні громадяни підлягають обов'язковому виключенню з обліку, після чого втрачають статус військовозобов'язаного, призовника чи резервіста.

Суд підкреслив, що наявність кримінального провадження чи розпорядження військового командування не є законною підставою для самовільної зміни правового статусу особи, доки її медичні документи офіційно не визнані підробленими.

Відтак суд повністю задовольнив позов колишнього військового, вказавши, що бездіяльність військкомату суперечить принципу правової визначеності.

"Фактично у даній справі відповідач постановив на військовий облік особу, яка була раніше виключена з військового обліку і постановці повторно не підлягає", — зазначено у матеріалах суду.

Орган військового обліку офіційно зобов'язали внести до Єдиного державного реєстру інформацію про виключення позивача з обліку на підставі записів у його військовому квитку.

Новини.LIVE інформували, що військовим у відпустці більше не треба їхати до своєї частини, якщо раптом виникли проблеми зі здоров'ям. Зараз достатньо передати довідки від лікарів, і командування скине направлення на ВЛК у місцеву лікарню онлайн.

Пораненим бійцям, які лікуються за кордоном, теж повертатися в Україну лише заради медогляду не потрібно. Комісія може ухвалити рішення заочно, просто за медичними документами, які закордонна клініка надішле військовій частині.