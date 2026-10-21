Сотрудник ТЦК и СП беседует с мужчиной. Фото: Львовский ОТЦК и СП

Молодые люди до 25 лет, которые в результате прохождения старой медкомиссии стали военнообязанными, уже не смогут никак вернуть себе статус призывника. Юристы предупреждают, что в таких случаях электронная система фиксирует переход в запас навсегда, что дает право ТЦК мобилизовать таких граждан даже в 20 лет без каких-либо возрастных ограничений.

Об этом сообщили юристы на портале Uristy.UA, передает Новини.LIVE.

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Почему статус призывника теряется навсегда

Обновляя свои данные через приложение "Резерв+", граждане до 25 лет сталкиваются с неожиданным изменением учетной категории. Например, те, кто ранее был признан ограниченно годным, могут получить статус военнообязанного солдата резерва.

Но вернуть себе прежний статус юридически невозможно. Зачисление в запас является необратимым процессом, и никакие заявления или обращения в территориальные центры комплектования не заставят систему перевести человека обратно в категорию призывников.

Потеря статуса призывника имеет критические последствия для молодежи, поскольку она полностью отменяет действие возрастного иммунитета. Недавно Верховный Суд Украины вынес четкое решение по этому поводу, согласно которому законодательная защита от призыва до 25 лет распространяется исключительно на лиц со статусом призывника.

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"Статус призывника при признании "ограниченно годным" теряется, и закон не предусматривает возможности восстановления этого статуса", — пояснил юрист Евгений Александрович.

Если молодой человек уже зачислен в запас и имеет звание военнообязанного, армия имеет полное право мобилизовать его, игнорируя возрастные критерии. В случае, если такой 20-летний студент без официально оформленной отсрочки попадет в зону оповещения, его могут забрать в ряды Вооруженных Сил Украины из любого города.

Дополнительным фактором риска является именно старое заключение об ограниченной годности. Поскольку эту медицинскую категорию отменили, ТЦК сразу выпишет направление на прохождение новой ВЛК для определения актуального состояния здоровья.

Выезд за границу до 25 лет, но со статусом военнообязанного

Формально государство разрешает таким юношам свободно выезжать из страны и возвращаться обратно. Чтобы воспользоваться этим правом, достаточно взять загранпаспорт, электронный военно-учетный документ из приложения "Резерв+" и убедиться в отсутствии своей фамилии в розыскных базах военкомата.

Однако юристы предостерегают от чрезмерного оптимизма, ведь на практике наличие статуса военнообязанного не дает права легко выехать. Отсутствие оформленной брони или документально подтвержденного обучения делает юношу мишенью для мобилизации.

"Права на выезд у вас нет, поскольку вы не призывник, а потому для выезда вам необходимо законное основание, предусмотренное Правилами пересечения границы. Кроме того, в этой ситуации, когда Вас уже признали военнообязанным, пути назад, к сожалению, нет", — пояснил юрист Юрий Айвазян.

Любая встреча с патрулем по дороге к пропускному пункту может закончиться принудительной поездкой в территориальный центр комплектования, поскольку обязанность защищать страну превосходит право на выезд за границу для лиц из запаса.

Новини.LIVE сообщали, что когда мужчине исполняется 60 лет, его больше не могут призвать, поскольку он достигает предельного возраста и должен быть снят с учета. При этом действующая защита от мобилизации по месту работы теряет силу, а с учета его списывают автоматически прямо в базе "Оберег". Никаких справок предъявлять не нужно.

Если местные врачи на ВЛК списали человека как непригодного, это заключение должно ещё подтвердить вышестоящая комиссия в области, а документы там могут лежать месяцами. Но если на улице остановит патруль, то они увидят старые данные и имеют полное право силой отвезти человека на повторное обследование ко всем врачам.