Працівник ТЦК та СП спілкується з чоловіком. Фото: Львівський ОТЦК та СП

Юнаки до 25 років, які через стару медкомісію стали військовозобов'язаними, уже не зможуть ніяк повернути собі статус призовника. Юристи застерігають, що в таких випадках електронна система фіксує перехід у запас назавжди, що дає право ТЦК мобілізувати таких громадян навіть у 20 років без жодних вікових обмежень.

Про це повідомили юристи на порталі Uristy.UA, передає Новини.LIVE.

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Чому статус призовника втрачається назавжди

Оновлюючи свої дані через застосунок "Резерв+", громадяни до 25 років стикаються з несподіваною зміною облікової категорії. Наприклад, ті, хто був визнаний раніше обмежено придатним, можуть отримати статус військовозобов'язаного солдата резерву.

Але повернути собі попередній статус юридично неможливо. Зарахування у запас є незворотним процесом, і жодні заяви чи звернення до територіальних центрів комплектування не змусять систему перевести людину назад у категорію призовників.

Втрата статусу призовника має критичні наслідки для молоді, оскільки вона повністю скасовує дію вікового імунітету. Нещодавно Верховний Суд України виніс чітке рішення з цього приводу, що законодавчий захист від призову до 25 років розповсюджується виключно на осіб зі статусом призовника.

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"Статус призовника при визнанні "обмежено придатним" втрачається, назад отримати цей статус не передбачено за законом", — пояснив юрист Євген Олександрович.

Якщо юнак уже зарахований у запас і носить звання військовозобов'язаного, армія має повне право мобілізувати його, ігноруючи вікові критерії. У випадку, коли такий 20-річний студент без офіційно оформленої відстрочки натрапить на групу оповіщення, його можуть забрати до лав Збройних Сил України з будь-якого міста.

Додатковим фактором ризику є саме старий висновок про обмежену придатність. Оскільки цю медичну категорію скасували, ТЦК одразу випише направлення на проходження нової ВЛК для визначення актуального стану здоров'я.

Виїзд за кордоном до 25 років але зі статусом військовозобов'язаного

Формально держава дозволяє таким юнакам вільно виїжджати з країни та повертатися назад. Аби скористатися цим правом, достатньо взяти закордонний паспорт, електронний військово-обліковий документ із додатка "Резерв+" та переконатися у відсутності свого прізвища в розшукових базах військкомату.

Однак юристи застерігають від надмірного оптимізму, адже на практиці наявність статусу військовозобов'язаного не дає права легко виїхати. Відсутність оформленої броні чи документально підтвердженого навчання робить юнака ціллю для мобілізації.

"Права не виїзд Ви не маєте через те, що Ви не призовник, а тому для виїзду Вам потрібна законна підстава, передбачена Правилами перетинання кордону. Крім того, в цій ситуації, коли Вас вже визнали військовозобов'язаним, зворотного шляху, на жаль, не існує", — пояснив юрист Юрій Айвазян.

Будь-яка зустріч із патрулем по дорозі до пропускного пункту може завершитися примусовою поїздкою до територіального центру комплектування, оскільки обов'язок захищати країну вищий над правом на виїзд за кордон для осіб із запасу.

Новини.LIVE інформували, що коли чоловікові виповнюється 60 років, його більше не можуть призвати, оскільки він досягає граничного віку та має бути виключеним з обліку. При цьому наявна броня від мобілізації з роботи зникає, а з обліку його списують автоматично прямо в базі "Оберіг". Жодних довідок носити не треба.

Якщо місцеві лікарі на ВЛК списали людину як непридатну, цей висновок має ще підтвердити вища комісія в області, а папери там можуть лежати місяцями. Але якщо на вулиці зупинить патруль, то вони побачать старі дані та мають повне право силою повезти людину проходити всіх лікарів заново.