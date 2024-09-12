Мобилизация в Украине - ветеран войны назвал нюансы - новости

Дмитрий. Фото: Скриншот

Украинцы должны работать на победу на всех фронтах — экономическом, социальном, ведь воевать действительно могут не все. Ведь фронт — не исправительная колония, и там нет никакой пользы от бойца, который будет морально неустойчив.

Об этом Новини.LIVE рассказал ветеран российско-украинской войны, 21-летний Дмитрий.

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"Или будет скулить там. Не каждому дается война, и это нормально. Но в то же время ребятам с фронта нужно помогать, чтобы они знали: у них есть тыл. Потому что "сыновей депутатов на войну" — это вам не исправительная колония", — уточнил парень.

Дмитрий получил тяжелое ранение во время боев в Серебрянском лесу, на войне – с 18 лет. Мобилизировался по собственному желанию в начале войны, войдя в состав 112-й бригады. Сначала защищал границы на Черниговщине, а дальше на Луганщине, где, собственно, и потерял правую ногу.

"Мы попали под обстрел градами, и меня, например, не могли эвакуировать около 10 часов. Также были другие ранения, тело пострадало и потерял ногу. Ампутация высокая, осталось всего 5 см. Протезировался, реабилитировался и сейчас все хорошо. Но это другая жизнь, чем была до ранения", — признался ветеран войны.

На уточнение журналиста, что можно посоветовать ребятам, которые сталкиваются с ампутацией, Дмитрий ответил — обязательно обратиться к психологу.

"Но квалифицированных психологов у нас очень мало. И это плохо. Ведь когда человек выходят из сложной реабилитации, ведет себя по-разному. Кто-то агрессивно, я вот оттолкнул от себя близких. Стал очень холодным человеком, и это тоже примеры ПТСР", — подытожил Дмитрий.

Напомним, по словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в результате утреннего удара по Павлограду Днепропетровской области количество пострадавших возросло до 30 человек. Среди них трое детей 4, 9 и 11 лет.