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Ветеран війни пояснив, чому на фронті потрібні не всі чоловіки

12 вересня 2024 06:48
Галина Остаповець - Журналіст
Мобілізація в Україні - ветеран війни назвав нюанси - новини
Дмитро. Фото: Скріншот
Галина Остаповець - Журналіст

Українці повинні працювати на перемогу на усіх фронтах — економічному, соціальному, адже воювати справді можуть не всі. Адже фронт — не виправна колонія і там немає жодної користі з бійця, який буде морально нестійким. 

Про це Новини.LIVE розповів ветеран російсько-української війни, 21-річний Дмитро. 

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"Або буде скиглити там. Не кожному дається війна, і це нормально. Але водночас хлопцям із фронту потрібно допомагати, щоб вони знали: у них є тил. Бо оце "синів депутатів на війну" — це вам не виправна колонія", — уточнив хлопець. 

Дмитро отримав важке поранення під час боїв у Серебрянському лісі, на війні — з 18 років. Мобілізувався за власним бажанням на початку війни, увійшовши до складу 112-ї бригади. Спершу боронив кордони на Чернігівщині, а далі на Луганщині, де власне і втратив праву ногу.

"Ми потрапили під обстріл градами, і мене, наприклад, не могли евакуювати близько 10 годин. Також були інші поранення, тіло посікло і втратив ногу. Ампутація висока, залишилось лише 5 см. Протезувався, реабілітувався і зараз все добре. Але це інше життя, ніж було до поранення", — зізнався ветеран війни.

На уточнення журналістки, що можна порадити хлопцям, які стикаються з ампутацією, Дмитро відповів — обов’язково звернутися до психолога.

"Але кваліфікованих психологів у нас дуже мало. І це погано. Бо коли людина виходить зі складної реабілітації, ведуть себе по-різному. Хтось агресивно, я от відштовхнув від себе близьких. Став дуже холодною людиною, і це теж приклади ПТСР", — підсумував Дмитро.

Нагадаємо, за словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, внаслідок ранкового удару по Павлограду Дніпропетровської області кількість постраждалих зросла до 30 людей. Серед них троє дітей віком 4, 9 та 11 років.
 

війна російські війська армія мобілізація війна в Україні

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