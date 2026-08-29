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Главная Мобилизация Ветераны могут не носить УБД: как добавить документ в смартфон

Ветераны могут не носить УБД: как добавить документ в смартфон

Ua ru
29 августа 2026 12:20
Электронное удостоверение ветерана в приложении "Дія": как получить и пользоваться
Удостоверение УБД и приложение "Дія". Фото: коллаж Новини.LIVE

Украинским защитникам и защитницам больше не обязательно носить с собой бумажные удостоверения для подтверждения своего статуса. На данный момент более миллиона ветеранов перешли на использование электронного документа, доступного в государственном приложении "Дія". Цифровой аналог позволяет полноценно пользоваться всеми предусмотренными льготами и получать необходимые услуги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Киевского ТЦК и СП.

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Как добавить справку УБД на смартфон в "Дію"

Процедура добавления цифрового документа занимает всего несколько минут. Пользователю необходимо зайти в приложение "Дія", нажать кнопку "Добавить документ" и выбрать среди предложенных вариантов "Удостоверение ветерана".

Система настроена таким образом, что фотография лица загружается автоматически. Для этого достаточно иметь уже сгенерированную в приложении ID-карту или заграничный паспорт.

Помимо самого электронного удостоверения, разработчики интегрировали в «Дию» специальное цифровое пространство под названием "Ветеран PRO".

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Этот сервис создан для быстрого поиска государственных льгот и услуг без необходимости дополнительных запросов в различные инстанции. Особенностью платформы является то, что там можно составить индивидуальный маршрут для каждого человека, основанный на его текущем статусе.

Благодаря этому ветераны могут легко сориентироваться в алгоритмах оформления документов для себя, узнать о возможностях лечения, получения образования, трудоустройства или открытия собственного дела.

Новини.LIVE также сообщали о том, что военнослужащие имеют законное право на компенсацию дней ежегодного отпуска, если заболели во время отпуска. Для восстановления этого срока необходимо своевременно уведомить командира, получить соответствующие медицинские справки и отправить соответствующий рапорт через сервис "Армия+".

А для украинских защитников, ветеранов и сотрудников силовых структур действует бесплатная государственная программа по удалению рубцов и шрамов после ранений или ожогов с помощью инъекций и лазера. Проект от Минветеранов рассчитан до конца 2026 года.

Дия военный учет документы УБД цифровизация
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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