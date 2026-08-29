Електронне посвідчення ветерана в Дії: як отримати та користуватися

Посвідчення УБД та застосунок "Дія". Фото: колаж Новини.LIVE

Українським захисникам та захисницям більше не обов'язково носити із собою паперові посвідчення для підтвердження свого статусу. Наразі понад мільйон ветеранів перейшли на використання електронного документа, який доступний у державному застосунку "Дія". Цифровий аналог дозволяє повноцінно користуватися всіма передбаченими пільгами та отримувати необхідні послуги.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані Київського ТЦК та СП.

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Як додати довідку УБД на смартфон в "Дію"

Процедура додачі цифрового документа займає всього кілька хвилин. Користувачеві необхідно зайти в застосунок "Дія", натиснути кнопку "Додати документ" і вибрати серед запропонованих варіантів "Посвідчення ветерана".

Система налаштована таким чином, що фотографія особи підтягується автоматично. Для цього достатньо мати вже згенеровану в застосунку ID-картку або ж закордонний паспорт.

Окрім самого електронного посвідчення, розробники інтегрували в "Дію" спеціальний цифровий простір під назвою "Ветеран PRO".

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Цей сервіс створений для швидкого пошуку державних пільг та послуг без необхідності додаткових запитів у різні інстанції. Особливістю платформи є те, що там можна сформувати персональний маршрут для кожної людини, який базується на її поточному статусі.

Завдяки цьому ветерани можуть легко зорієнтуватися в алгоритмах оформлення документів для себе, дізнатися про можливості лікування, здобуття освіти, працевлаштування або відкриття власної справи.

Новини.LIVE інформували також про те, що військовослужбовці мають законне право компенсувати дні щорічного відпочинку, якщо захворіли під час відпустки. Для відновлення цього терміну необхідно своєчасно сповістити командира, отримати належні медичні довідки та надіслати відповідний рапорт через сервіс "Армія+".

А для українських захисників, ветеранів та силовиків діє безоплатна держпрограма з видалення рубців і шрамів після поранень чи опіків за допомогою ін'єкцій та лазера. Проєкт від Мінветеранів розрахований до кінця 2026 року.