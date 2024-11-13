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Выбор подразделения и специальности — воин призвал идти в ВСУ

13 ноября 2024 09:35
Евгения Брюховецкая - редактор
Военный призвал мужчин мобилизоваться в армию
Военные на учениях. Иллюстративное фото: Сухопутные войска
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. В то же время для тех, кто идет служить добровольно, есть возможности выбора подразделения и специальности.

Об этом рассказал военный с позывным "Фениксом" в комментарии для Новини.LIVE.

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Военный призвал мужчин отбрасывать сомнения и присоединяться к ВСУ, сейчас есть возможности выбрать подразделение и специальность.

"И это не значит, что ты должен быть там пехотинцем или штурмовиком. Очень много военных профессий, которые сейчас нужны. Все проходят много подготовок: не только базовую, но и для того, чтобы ты получил свою четкую специализацию — до того, как ты попадешь непосредственно на линию столкновения. Это может пройти четыре, пять, шесть, восемь месяцев", — рассказал "Феникс".

Он отметил, что сейчас в армии дефицит кадров, но войско не должно быть "советским", а должно меняться и становиться более эффективным.

Ранее Новини.LIVE писали о нюансах выплат военным при заключении контракта с ВСУ.

Кроме того, военные, зачисленные в распоряжение командира, имеют право на денежные выплаты.

добровольцы мобилизация Силы обороны Украины ВСУ военные

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