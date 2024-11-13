Військовий закликав чоловіків мобілізовуватися до армії

Вибір підрозділу та спеціальності — воїн закликав йти в ЗСУ
В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Водночас для тих, хто йде служити добровільно, є можливості вибору підрозділу і спеціальності.
Про це розповів військовий з позивним "Фенікс" у коментарі для Новини.LIVE.
Мобілізація в Україні
Військовий закликав чоловіків відкидати сумніви та приєднуватися до ЗСУ, наразі існують можливості обрати підрозділ та спеціальність. Для цього є змога поспілкуватися з можливими своїми командирами та побачити, в якому ключі можна бути найбільш ефективним.
"І це не означає, що ти повинен бути там піхотинцем чи штурмовиком. Дуже багато є військових професій, які зараз потрібні. Усі проходять багато підготовок: не тільки базову, а й для того, щоб ти отримав свою чітку спеціалізацію — до того, як ти попадеш безпосередньо на лінію зіткнення. Це може пройти чотири, п'ять, шість, вісім місяців", — розповів "Фенікс".
Він зауважив, що зараз в армії дефіцит кадрів, але військо не повинне бути "радянською", а має змінюватися і ставати більш ефективним.
Раніше Новини.LIVE писали про нюанси щодо виплат військовим при укладанні контракту із ЗСУ.
Крім того, військові, які зараховані у розпорядження командира, мають право на грошові виплати.
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