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Вибір підрозділу та спеціальності — воїн закликав йти в ЗСУ

13 листопада 2024 09:35
Євгенія Брюховецька - редактор
Військовий закликав чоловіків мобілізовуватися до армії
Військові на навчаннях. Ілюстративне фото: Сухопутні війська
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Водночас для тих, хто йде служити добровільно, є можливості вибору підрозділу і спеціальності.

Про це розповів військовий з позивним "Фенікс" у коментарі для Новини.LIVE.

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Військовий закликав чоловіків відкидати сумніви та приєднуватися до ЗСУ, наразі існують можливості обрати підрозділ та спеціальність. Для цього є змога поспілкуватися з можливими своїми командирами та побачити, в якому ключі можна бути найбільш ефективним.

"І це не означає, що ти повинен бути там піхотинцем чи штурмовиком. Дуже багато є військових професій, які зараз потрібні. Усі проходять багато підготовок: не тільки базову, а й для того, щоб ти отримав свою чітку спеціалізацію — до того, як ти попадеш безпосередньо на лінію зіткнення. Це може пройти чотири, п'ять, шість, вісім місяців", — розповів "Фенікс".

Він зауважив, що зараз в армії дефіцит кадрів, але військо не повинне бути "радянською", а має змінюватися і ставати більш ефективним.

Раніше Новини.LIVE писали про нюанси щодо виплат військовим при укладанні контракту із ЗСУ.

Крім того, військові, які зараховані у розпорядження командира, мають право на грошові виплати

добровольці мобілізація Сили оборони України ЗСУ військові

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