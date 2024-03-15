Мобилизация в Украине — в ТЦК объяснили, как определяют наказание уклонистам

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала россия. В связи с этим военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки и обязаны стоять на военном учете в ТЦК и СП. Однако бывают случаи, когда граждане игнорируют повестки, избегают постановки на учет.

Начальник юридической службы Житомирского областного ТЦК и СП подполковник юстиции Евгений Гуртовой в комментарии "Суспільне" рассказал, как определяют наказание военнообязанным в случае неявки по повестке.

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По его словам, наказание зависит от вида врученной повестки. Так, если лицо проигнорировало повестку для уточнения данных и не явилось в сроки, указанные на документе, ему грозит штраф. В настоящее время он составляет от 1700 до 3400 гривен.

Такое же наказание ждет военнообязанных граждан, не пришедших на прохождение военно-врачебной комиссии.

"Если повторно в течение года лицо, уже совершившее и подвергшееся административному наказанию — то здесь от 3400 до 5100 гривен", — отметил Гуртовой.

Он добавил, что к административной ответственности в Житомирской области привлечено около тысячи уклонистов, однако есть и единичные случаи уголовного наказания.

Подполковник юстиции предупредил, что за неявку уже по мобилизационному распоряжению (боевой повестке) предусмотрена уголовная ответственность по ст. 336 Уголовного кодекса Украины и наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее мы информировали, кто имеет право не идти в ТЦК и СП даже за повесткой.

Напомним, мы писали, как будут отвечать украинцы за неявку по повестке, которую положили под дверь.

Также мы сообщали, что украинцам хотят официально разрешить снимать на камеру действия сотрудников ТЦК и СП.