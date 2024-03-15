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Від чого залежатиме покарання за неявку за повісткою — у ТЦК пояснили нюанси

15 березня 2024 22:53
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — у ТЦК пояснили, як визначають покарання ухилянтам
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала Росія. Внаслідок чого військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки та зобов'язані стояти на військовому обліку у ТЦК та СП. Протt трапляються випадки, коли громадяни ігнорують повістки, уникають постановки на облік. 

Начальник юридичної служби Житомирського обласного ТЦК та СП підполковник юстиції Євген Гуртовий в коментарі "Суспільне" розповів, як визначають покарання військовозобов'язаним у разі неявки за повісткою. 

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За його словами, покарання залежить від виду врученої повістки. Так, якщо особа проігнорувала повістку для уточнення даних та не явилася у терміни, зазначені на документі, їй загрожує штраф. Наразі він становить від 1700 до 3400 гривень.

Таке ж покарання чекає на військовозобов'язаних  громадян, які не прийшли на проходження військово-лікарської комісії. 

"Якщо повторно упродовж року особа, яка вже вчинила і була піддана адміністративному покаранню — то тут від 3400 до 5100 гривень", — зазначив Гуртовий.

Він додав, що до адміністративної відповідальності в Житомирській області притягнули близько тисячі ухилянтів, однак є й одиничні випадки кримінального покарання.

Підполковник юстиції попередив, що за неявку вже за мобілізаційним розпорядженням (бойовою повісткою) передбачена кримінальна відповідальність за ст. 336 Кримінального кодексу України та покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

 

Раніше ми інформували, хто має право не йти до ТЦК та СП навіть за повісткою.

Нагадаємо, ми писали, як відповідатимуть українці за неявку за повісткою, яку поклали під двері.

Також ми повідомляли, українцям хочуть офіційно дозволити знімати на камеру дії співробітників ТЦК та СП.

мобілізація
повістки
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ТЦК та СП
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ухилянти

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