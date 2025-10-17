Видео
Видео

От пехотинцев до программистов — кто нужен в рядах 3-й ОШБр

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 04:30
обновлено: 04:30
Какие должности есть в рядах Третьего армейского корпуса — ответ военного
Бойцы Третьего армейского корпуса. Фото: Третий армейский корпус/Facebook

После создания Третьего армейского корпуса в рядах 3-й ОШБр есть большое количество вакансий. Речь идет о новых должностях как в боевых, так и в тыловых подразделениях.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в четверг, 16 октября, сообщил начальник отдела коммуникаций 3-й ОШБр Даниил Мельников.

Кого приглашают в 3-ю ОШБр

"Это от классического сорвиголовы, который хочет участвовать в штурмах, до условного инженера, который может предложить свой маленький перелом хода войны", — отметил военный, характеризуя доступные в войске вакансии.

Также он добавил, что все возможные должности и вакансии можно посмотреть на сайте 3-й ОШБр. Также на страницах бригады есть видео, на которых зафиксировано, как новоиспеченные бойцы осваивают ту или иную военную профессию.

Напомним, бойцы 3-й ОШБр эффективно перехватывают и уничтожают российские дроны. Только в сентябре им удалось ликвидировать более 500 вражеских БпЛА.

Ранее заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин сообщил, стало ли в 3-й ОШБр больше молодежи после введения "Контракта 18–24". По его словам, молодые бойцы были в подразделении с начала полномасштабного вторжения.

армия мобилизация военнослужащие 3 ОШБр военная служба
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
