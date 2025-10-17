Відео
Дата публікації: 17 жовтня 2025 04:30
Оновлено: 04:30
Які посади є в лавах Третього армійського корпусу — відповідь військового
Бійці Третього армійського корпусу. Фото: Третій армійський корпус/Facebook

Після створення Третього армійського корпусу в лавах 3-ї ОШБр є велика кількість вакансій. Йдеться про нові посади як у бойових, так і в тилових підрозділах. 

Про це в ефірі Вечір.LIVE в четвер, 16 жовтня, повідомив начальник відділу комунікацій 3-ї ОШБр Данило Мельников. 

Читайте також:

Кого запрошують до 3-ї ОШБр

"Це від класичного шибайголови, який хоче брати участь у штурмах, до умовного інженера, який може запропонувати свій маленький перелам ходу війни", — зазначив військовий, характеризуючи доступні у війську вакансії.

Також він додав, що всі можливі посади й вакансії можна подивитися на сайті 3-ї ОШБр. Також на сторінках бригади є відео, на яких зафіксовано, як новоспечені бійці опановують ту чи іншу військову професію.

Нагадаємо, бійці 3-ї ОШБр ефективно перехоплюють і знищують російські дрони. Лише у вересні їм вдалося ліквідувати понад 500 ворожих БпЛА.

Раніше заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін повідомив, чи стало у 3-й ОШБр більше молоді після запровадження "Контракту 18–24". За його словами, молоді бійці були в підрозділі від початку повномасштабного вторгнення.

армія мобілізація військовослужбовці 3 ОШБр військова служба
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
