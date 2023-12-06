Почувствуй себя штурмовиком — 3 ОШБр анонсировала неделю военной подготовки для всех желающих

Тренування учасників вишколу. Фото: Третя ОШБр

Третья отдельная штурмовая бригада запускает неделю военной подготовки для всех желающих проверить свои силы. При этом в подразделении подчеркнули, что это не мобилизация и повесток они не раздают.

Об этом сообщается на сайте бригады.

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Военное обучение в Третьей ОШБр

"Мы запустили эту пробную неделю для тех, кто хочет проверить, достаточно ли ее физическая подготовка для присоединения к рядам 3 ОШБр", — говорится в сообщении.

Кроме того, пробная неделя — это возможность почувствовать атмосферу нашего движения, армейской жизни и дух боевого братства Третьей штурмовой. В конце концов, это также шанс получить базовые знания в военной сфере.

Как будет проходить обучение

Подготовка включает теорию и практику тактики и медицины, а также физическую подготовку.

"Во время обучения по тактике вы научитесь правилам поведения и основным стойкам и положениям, изучите базовые упражнения, будете заниматься отработками групповых перемещений и овладеете основами ведения боя группой/отделением/взводом" .

Также в подразделении объяснили, что теоретические занятия предполагают лекции по современной стратегии и тактике ведения боя, схематическое рассмотрение сценариев штурма или обустройство обороны.

В свою очередь медицинская подготовка будет включать овладение основами домедицинской подготовки. На лекции по теории объяснят, что такое TCCC, алгоритм MARCH и существующие виды эвакуации.

"На практике будет проходить отработка сценариев оказания помощи и эвакуации в сочетании с тактической подготовкой", — говорится в сообщении.

Тренировки участников подготовки. Фото: Третья ОШБр

Также значительное внимание будет уделено физической подготовке участников тренировок.

"Хорошая физическая форма и выносливость необходимы бойцу для успешного выполнения поставленных боевых задач. Поэтому во время пробной недели ты проверишь свой уровень физо, сможешь усовершенствовать его и в случае необходимости будешь знать, над чем еще предстоит поработать", — пояснили в бригаде.

Третий ОШБр нужны только добровольцы

Кроме того, в бригаде сообщили, что выдавать повестки они не будут. Подразделение принимает в свои ряды только добровольцев.

"Повестки не выдаем и принудительно не мобилизуем! Если почувствуешь, что это — не твое, то уйти с тестовой недели можно в любой момент, не дожидаясь ее завершения", — говорится в сообщении.

Тренировки участников подготовки. Фото: Третья ОШБр

Ранее мы сообщали, что на войне погиб боец 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Фарш".