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Відчуй себе штурмовиком — 3 ОШБр анонсувала тиждень військової підготовки для всіх охочих

6 грудня 2023 18:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Відчуй себе штурмовиком — 3 ОШБр анонсувала тиждень військової підготовки для всіх охочих
Тренування учасників вишколу. Фото: Третя ОШБр
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Третя окрема штурмова бригада запускає тиждень військової підготовки для усіх охочих перевірити свої сили. При цьому у підрозділі підкреслили, що це не мобілізація і повісток вони не роздають.

Про це повідомляється на сайті бригади.

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"Ми запустили цей пробний тиждень для тих, хто хоче перевірити, чи його фізична підготовка на достатньому рівні для приєднання до лав 3 ОШБр", — говориться у повідомленні.

Крім того, пробний тиждень — це можливість відчути атмосферу нашого двіжу, армійського життя та дух бойового братства Третьої штурмової. Врешті це також шанс здобути базові знання у військовій сфері.

Як проходитиме вишкіл

Підготовка включатиме теорію та практику тактики і медицини, а також фізичну підготовку. 

"Під час вишколів з тактики ви навчитесь правилам поводження та основним стійкам і положенням, вивчите базові вправи, будете займатися відпрацюваннями групових переміщень та оволодієте основами ведення бою групою/відділенням/взводом", — йдеться у повідомленні.

Також в підрозділі пояснили, що теоретичні заняття передбачають лекції з сучасної стратегії і тактики ведення бою, схематичний розгляд сценаріїв штурму чи облаштування оборони.

В свою чергу медична підготовка включатиме оволодівання основами домедичної підготовки. На лекції з теорії пояснять, що таке TCCC, алгоритм MARCH та які існують види евакуації.

"На практиці відбуватиметься відпрацювання сценаріїв надання допомоги та евакуації в поєднанні з тактичною підготовкою", — говориться у повідомленні.

тренування
Тренування учасників вишколу. Фото: Третя ОШБр

Також значної уваги буде приділено фізичній підготовці учасників тренувань.

"Хороша фізична форма та витривалість необхідні бійцю для успішного виконання поставлених бойових завдань. Тож під час пробного тижня ти перевіриш свій рівень фізо, зможеш вдосконалити його та в разі потреби знатимеш, над чим ще потрібно попрацювати", — пояснили у бригаді.

Третій ОШБр потрібні лише добровольці

Крім того, в бригаді повідомили, що видавати повістки вони не будуть. Підрозділ приймає до своїх лав лише добровольців.

"Повістки не видаємо та примусово не мобілізуємо! Якщо відчуєш, що це — не твоє, то піти з тестового тижня можна в будь-який момент, не чекаючи його завершення", — говориться у повідомленні.

тренування
Тренування учасників вишколу. Фото: Третя ОШБр

Раніше ми повідомляли, що на війні загинув боєць 3 окремої штурмової бригади з позивним "Фарш".

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