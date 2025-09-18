Что делать, если в "Резерв+" отметка ВОС-999 о БОВП

Отметка о необходимости БОВП в "Резерв+" — что это значит
В приложении "Резерв+" у некоторых украинцев появилась отметка "ВОС-999. Требует прохождения базовой общевойсковой подготовки". Она не является основанием для штрафа, а является лишь отметкой для информации о количестве лиц, нуждающихся в прохождении БОВП.
Об этом говорится на официальном сайте Минобороны Украины.
Что означает отметка "ВОС-999" в приложении "Резерв+"
В Минобороны объяснили, что ВОС-999 — это военно-учетная специальность, которая присваивается военнообязанным, которые не проходили службу или учебные сборы.
"Это позволяет государству оценить количество военнообязанных, которым необходимо в случае призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, пройти курс базовой общевойсковой подготовки", — пояснили в министерстве.
Что делать
В случае, если в "Резерв+" появилась отметка "ВОС-999", специально ничего делать не нужно. То есть, такая военно-учетная специальность не является основанием для штрафа или других ограничений.
"Следовательно, такие сведения нужны только для информации о количестве лиц, нуждающихся в прохождении БОВП в случае призыва на военную службу по мобилизации на особый период. Она не требует дополнительных действий от пользователя", — резюмировали в Минобороны.
