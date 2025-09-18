Видео
Отметка о необходимости БОВП в "Резерв+" — что это значит

Дата публикации 18 сентября 2025 01:30
Что делать, если в "Резерв+" отметка ВОС-999 о БОВП
"Резерв+" на экране смартфона. Фото: Министерство обороны Украины

В приложении "Резерв+" у некоторых украинцев появилась отметка "ВОС-999. Требует прохождения базовой общевойсковой подготовки". Она не является основанием для штрафа, а является лишь отметкой для информации о количестве лиц, нуждающихся в прохождении БОВП. 

Об этом говорится на официальном сайте Минобороны Украины.

Читайте также:

Что означает отметка "ВОС-999" в приложении "Резерв+"

В Минобороны объяснили, что ВОС-999 — это военно-учетная специальность, которая присваивается военнообязанным, которые не проходили службу или учебные сборы.

"Это позволяет государству оценить количество военнообязанных, которым необходимо в случае призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, пройти курс базовой общевойсковой подготовки", — пояснили в министерстве.

Что делать

В случае, если в "Резерв+" появилась отметка "ВОС-999", специально ничего делать не нужно. То есть, такая военно-учетная специальность не является основанием для штрафа или других ограничений.

"Следовательно, такие сведения нужны только для информации о количестве лиц, нуждающихся в прохождении БОВП в случае призыва на военную службу по мобилизации на особый период. Она не требует дополнительных действий от пользователя", — резюмировали в Минобороны.

Напомним, на днях мы писали, что в "Резерв+" увеличился перечень штрафов, которые можно оплатить без посещения ТЦК. Какие именно — читайте по этой ссылке.

Также мы сообщали, обязательно ли платить штраф от ТЦК именно в "Резерв+".

приложение мобилизация война в Украине военная подготовка резерв БОВП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
