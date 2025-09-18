Відео
Головна Мобілізація Відмітка про необхідність БЗВП в "Резерв+" — що це означає

Відмітка про необхідність БЗВП в "Резерв+" — що це означає

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 01:30
Що робити, якщо в "Резерв+" відмітка ВОС-999 про БЗВП
"Резерв+" на екрані смартфона. Фото: Міністерство оборони України

У застосунку "Резерв+" у деяких українців з'явилась відмітка "ВОС-999. Потребує проходження базової загальновійськової підготовки". Вона не є підставою для штрафу, а є лише позначкою для інформації щодо кількості осіб, які потребують проходження БЗВП.

Про це йдеться на офіційному сайті Міноборони України.

Читайте також:

Що означає відмітка "ВОС-999" у застосунку "Резерв+"

У Міноборони пояснили, що ВОС-999 — це військово-облікова спеціальність, що присвоюється військовозобов'язаним, які не проходили службу або навчальні збори.

"Це дозволяє державі оцінити кількість військовозобов’язаних, яким необхідно у разі призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, пройти курс базової загальновійськової підготовки", — пояснили у міністерстві.

Що робити

У разі, якщо в "Резерв+" з'явилася відмітка "ВОС-999", спеціально нічого робити не потрібно. Тобто, така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень.

"Отже, такі відомості потрібні лише для інформації про кількість осіб, які потребують проходження БЗВП у разі призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Вона не вимагає додаткових дій від користувача", — резюмували у Міноборони.

Нагадаємо, днями ми писали, що у "Резерв+" збільшився перелік штрафів, які можна сплатити без відвідування ТЦК. Які саме — читайте за цим посиланням.

Також ми повідомляли, чи обов'язково сплачувати штраф від ТЦК саме в "Резерв+".

додаток мобілізація війна в Україні військова підготовка резерв БЗВП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
