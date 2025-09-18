Що робити, якщо в "Резерв+" відмітка ВОС-999 про БЗВП

Відмітка про необхідність БЗВП в "Резерв+" — що це означає
У застосунку "Резерв+" у деяких українців з'явилась відмітка "ВОС-999. Потребує проходження базової загальновійськової підготовки". Вона не є підставою для штрафу, а є лише позначкою для інформації щодо кількості осіб, які потребують проходження БЗВП.
Про це йдеться на офіційному сайті Міноборони України.
Що означає відмітка "ВОС-999" у застосунку "Резерв+"
У Міноборони пояснили, що ВОС-999 — це військово-облікова спеціальність, що присвоюється військовозобов'язаним, які не проходили службу або навчальні збори.
"Це дозволяє державі оцінити кількість військовозобов’язаних, яким необхідно у разі призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, пройти курс базової загальновійськової підготовки", — пояснили у міністерстві.
Що робити
У разі, якщо в "Резерв+" з'явилася відмітка "ВОС-999", спеціально нічого робити не потрібно. Тобто, така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень.
"Отже, такі відомості потрібні лише для інформації про кількість осіб, які потребують проходження БЗВП у разі призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Вона не вимагає додаткових дій від користувача", — резюмували у Міноборони.
