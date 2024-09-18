Если отказали в УБД – оформление статуса для военного

Удостоверение участника боевых действий. Фото: Минветеранов

После отказа комиссии в присвоении статуса "участник боевых действий" военнослужащий вправе пойти в трибунал с жалобой на это решение. Если суд подтвердит факты участия военного в боевых действиях — комиссия будет обязана в течение 30 дней после получения решения суда присвоить статус УБД этому военнослужащему.

Об этом идет речь в материале на сайте vkp.ua.

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Комиссия, рассматривающая представление на получение статуса "участник боевых действий", может отказать военнослужащему в присвоении статуса УБД.

После этого, получив официальный отказ, военнослужащий может обратиться в суд, чтобы оспорить это негативное решение комиссии.

Решение суда — приказ для комиссии

Если суд установит факты участия военнослужащего в боевых действиях, то решение суда автоматически становится основанием для присвоения военному статусу "участник боевых действий".

После этого военнослужащий предоставляет это решение суду в комиссию — и та в течение 30 дней обязана будет принять положительное решение и предоставить этому военному статус участника боевых действий.