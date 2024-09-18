Якщо відмовили в УБД - оформлення статусу для військового

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: Мінветеранів

Після відмови комісії у наданні статусу "учасник бойових дій" військовослужбовець має право піти до суду зі скаргою на це рішення. Якщо суд підтвердить факти участі військового у бойових діях — комісія буде зобов’язана протягом 30 днів після отримання рішення суду надати статус УБД цьому військовослужбовцю.

Про це йдеться у матеріалі на сайті vkp.ua.

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Комісія, яка розглядає подання на отримання статусу "учасник бойових дій", може відмовити військовослужбовцю у наданні статусу УБД.

Після цього, отримавши офіційну відмову, військовослужбовець може звернутися до суду, аби оскаржити це негативне рішення комісії.

Рішення суду — наказ для комісії

Якщо суд встановить факти участі цього військовослужбовця у бойових діях, то рішення суду автоматично стає підставою для надання військовому статусу "учасник бойових дій".

Після цього військовослужбовець надає це рішення суду до комісії — і та протягом 30 днів зобов’язана буде ухвалити позитивне рішення і надати цьому військовому статус учасника бойових дій.