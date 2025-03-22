Контракт с ВСУ - можно ли отказаться от контракта

Курсанты военного вуза. Фото: "Львівський портал"

Военный, который после обучения в военных вузах не хочет подписывать контракт с Вооруженными силами Украины, имеет на это полное право. Но, если он учился за государственный счет, гражданину придется полностью возместить стоимость обучения.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Отказ от контракта с ВСУ

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли право военнослужащий, который закончил обучение в военных учебных заведениях, в частности, на офицерских курсах, отказаться от подписания контракта на службу в ВСУ.

Юрист Владислав Дерий отметил в ответе, что такой вариант возможен.

Когда придется платить за обучение

Но, добавил юрист, в такой ситуации могут возникнуть проблемы финансового характера.

"Если после окончания военного высшего учебного заведения офицер откажется подписывать контракт, то ему придется возместить стоимость обучения", — подчеркнул Дерий.

Он добавил, возмещать стоимость обучения придется только тогда, когда обучение происходило за счет государственных средств. Если же военный учился за собственные деньги, никаких возмещений требовать никто не будет.

Напомним, мы ранее писали о том, как начать службу по "Контракту 18-24".

Добавим, мы сообщали о том, какова зарплата у военных, которые оформили первый контракт на службу в ВСУ.