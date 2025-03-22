Контракт із ЗСУ - чи можна відмовитися від контракту

Курсанти військового вишу. Фото: "Львівський портал"

Військовий, який після навчання у військових вишах не хоче підписувати контракт зі Збройними силами України, має на це повне право. Але, якщо він навчався за державний кошт, громадянину доведеться повністю відшкодувати вартість навчання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має право військовослужбовець, який закінчив навчання у військових навчальних закладах, зокрема, на офіцерських курсах, відмовитися від підписання контракту на службу в ЗСУ.

Юрист Владислав Дерій зазначив у відповіді, що такий варіант є можливим.

Коли доведеться платити за навчання

Але, додав правник, у такій ситуації можуть виникнути проблеми фінансового характеру.

"Якщо після закінчення військового вищого навчального закладу офіцер відмовиться підписувати контракт, то йому доведеться відшкодувати вартість навчання", — підкреслив Дерій.

Він додав, відшкодовувати вартість навчання доведеться тільки тоді, коли навчання відбувалося за рахунок державних коштів. Якщо ж військовий навчався за власні гроші, жодних відшкодувань вимагати ніхто не буде.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як розпочати службу за "Контрактом 18-24".

Додамо, ми повідомляли про те, якою є зарплата у військових, які оформили перший контракт на службу у ЗСУ.