Возможна ли отсрочка от призыва по религиозным убеждениям

Отказ от мобилизации через религию — что говорит закон
Альтернативная военная служба, которая была доступна в мирное время, во время действия военного положения аннулирована. Поэтому отказаться от мобилизации по религиозным убеждениям невозможно.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Альтернативная военная служба в Украине
Часть украинских военнообязанных граждан Украины согласно действующему законодательству имеет право на альтернативную военную службу.
Это право, в частности, предоставляется тем гражданам, которые не могут брать в руки оружие по религиозным убеждениям.
Мобилизация религиозных военнообязанных
Впрочем, эта норма работает только в мирное время. Когда в стране идет война, она временно недействительна.
"На период действия военного положения альтернатива служба не предусмотрена", — пояснил Юрий Айвазян.
Поэтому отказаться от мобилизации по религиозным убеждениям в нынешней ситуации невозможно.
Напомним, что в новом законе о мобилизации нет норм и о священниках. Так что, скорее всего, вопрос о возможной мобилизации священнослужителей будет решаться в ручном режиме.
Добавим, ранее Новини.LIVE рассказывали, что делать военнообязанным, которым вера не позволяет брать оружие в руки, и можно ли избежать мобилизации по религиозным убеждениям.
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