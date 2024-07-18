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Отказ от мобилизации через религию — что говорит закон

18 июля 2024 20:13
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Возможна ли отсрочка от призыва по религиозным убеждениям
Принесение военной присяги. Фото: patrul.in.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Альтернативная военная служба, которая была доступна в мирное время, во время действия военного положения аннулирована. Поэтому отказаться от мобилизации по религиозным убеждениям невозможно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Часть украинских военнообязанных граждан Украины согласно действующему законодательству имеет право на альтернативную военную службу.

Это право, в частности, предоставляется тем гражданам, которые не могут брать в руки оружие по религиозным убеждениям.

Мобилизация религиозных военнообязанных

Впрочем, эта норма работает только в мирное время. Когда в стране идет война, она временно недействительна.

"На период действия военного положения альтернатива служба не предусмотрена", — пояснил Юрий Айвазян.

Поэтому отказаться от мобилизации по религиозным убеждениям в нынешней ситуации невозможно.

Напомним, что в новом законе о мобилизации нет норм и о священниках. Так что, скорее всего, вопрос о возможной мобилизации священнослужителей будет решаться в ручном режиме.

Добавим, ранее Новини.LIVE рассказывали, что делать военнообязанным, которым вера не позволяет брать оружие в руки, и можно ли избежать мобилизации по религиозным убеждениям.

религия военное положение мобилизация военнообязанные военная служба

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