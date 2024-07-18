Чи можлива відстрочка від призову за релігійними переконаннями

Відмова від мобілізації через релігію — що говорить закон
Альтернативна військова служба, яка була доступною у мирний час, під час дії військового стану є анульованою. Тож відмовитися від мобілізації через релігійні переконання неможливо.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Альтернативна військова служба в Україні
Частина українських військовозобов’язаних громадян України згідно із чинним законодавством має право на альтернативну військову службу.
Це право, зокрема, надається тим громадянам, які не можуть брати в руки зброю через релігійні переконання.
Мобілізація релігійних військовозобов’язаних
Втім, ця норма працює тільки у мирний час. Коли в країні триває війна, вона тимчасово є недійсною.
"На період дії воєнного стану альтернатива служба не передбачена", — пояснив Юрій Айвазян.
Тому відмовитися від мобілізації через релігійні переконання у нинішній ситуації неможливо.
Нагадаємо, що у новому законі про мобілізацію немає норм і про священників. Тож, скоріш за все, питання про можливу мобілізацію священнослужителів вирішуватиметься у ручному режимі.
Додамо, раніше Новини.LIVE розповідали, що робити військовозобов'язаним, яким віра не дозволяє брати зброю до рук, та чи можна уникнути мобілізації через релігійні переконання.
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