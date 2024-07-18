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Відмова від мобілізації через релігію — що говорить закон

18 липня 2024 20:13
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Чи можлива відстрочка від призову за релігійними переконаннями
Складання військової присяги. Фото: patrul.in.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Альтернативна військова служба, яка була доступною у мирний час, під час дії військового стану є анульованою. Тож відмовитися від мобілізації через релігійні переконання неможливо.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Частина українських військовозобов’язаних громадян України згідно із чинним законодавством має право на альтернативну військову службу.

Це право, зокрема, надається тим громадянам, які не можуть брати в руки зброю через релігійні переконання.

Мобілізація релігійних військовозобов’язаних

Втім, ця норма працює тільки у мирний час. Коли в країні триває війна, вона тимчасово є недійсною.

"На період дії воєнного стану альтернатива служба не передбачена", — пояснив Юрій Айвазян.

Тому відмовитися від мобілізації через релігійні переконання у нинішній ситуації неможливо.

Нагадаємо, що у новому законі про мобілізацію немає норм і про священників. Тож, скоріш за все, питання про можливу мобілізацію священнослужителів вирішуватиметься у ручному режимі.

Додамо, раніше Новини.LIVE розповідали, що робити військовозобов'язаним, яким віра не дозволяє брати зброю до рук, та чи можна уникнути мобілізації через релігійні переконання.

релігія воєнний стан мобілізація військовозобов'язані військова служба

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