Чи можлива відстрочка від призову за релігійними переконаннями

Складання військової присяги. Фото: patrul.in.ua

Альтернативна військова служба, яка була доступною у мирний час, під час дії військового стану є анульованою. Тож відмовитися від мобілізації через релігійні переконання неможливо.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Частина українських військовозобов’язаних громадян України згідно із чинним законодавством має право на альтернативну військову службу.

Це право, зокрема, надається тим громадянам, які не можуть брати в руки зброю через релігійні переконання.

Мобілізація релігійних військовозобов’язаних

Втім, ця норма працює тільки у мирний час. Коли в країні триває війна, вона тимчасово є недійсною.

"На період дії воєнного стану альтернатива служба не передбачена", — пояснив Юрій Айвазян.

Тому відмовитися від мобілізації через релігійні переконання у нинішній ситуації неможливо.

Нагадаємо, що у новому законі про мобілізацію немає норм і про священників. Тож, скоріш за все, питання про можливу мобілізацію священнослужителів вирішуватиметься у ручному режимі.

Додамо, раніше Новини.LIVE розповідали, що робити військовозобов'язаним, яким віра не дозволяє брати зброю до рук, та чи можна уникнути мобілізації через релігійні переконання.