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Отказ от выполнения боевого распоряжения — как лучше поступить военному

31 августа 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Приказ командира – как отказаться от боевого распоряжения – инструкция для солдата
Военные слушают приказ командира. Фото: Генштаб
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В ситуации, когда военнослужащий по каким-либо причинам не хочет выполнять боевое распоряжение своего командира, ему лучше не отказываться от этого прямо. Юристы советуют написать рапорт на разъяснение приказа.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнослужащие ВСУ согласно Статусу должны выполнять все боевые распоряжения своего командования.

Но на практике бывают случаи, когда военные отказываются от выполнения этих предписаний по разным причинам — в частности, считая их несправедливыми или преступными.

Как правильно отказаться от исполнения боевого распоряжения

Юрий Айвазян объяснил военному, который обратился к нему с соответствующим вопросом, как лучше поступить в такой ситуации.

"Советовал бы Вам не отказываться от выполнения боевого распоряжения, а написать рапорт на разъяснение приказа командира", — пояснил адвокат.

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