Наказ командира - як відмовитися від бойового розпорядження - інструкція для солдата

Військові слухають наказ командира. Фото: Генштаб

У ситуації, коли військовослужбовець з якихось причин не хоче виконувати бойове розпорядження свого командира, йому краще не відмовлятися від цього прямо. Юристи радять написати рапорт на роз’яснення наказу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Виконання наказів обов’язкове

Військовослужбовці ЗСУ згідно зі Статусом мають виконувати усі бойові розпорядження свого командування.

Та на практиці трапляються випадки, коли військові відмовляються від виконання цих розпоряджень з різних причин — зокрема, вважаючи їх несправедливими чи злочинними.

Як правильно відмовитися від виконання бойового розпорядження

Юрій Айвазян пояснив військовому, який звернувся до нього із відповідним питанням, як краще вчинити у такій ситуації.

"Радив би Вам не відмовлятись від виконання бойового розпорядження, а написати рапорт на роз'яснення наказу командира", — пояснив адвокат.