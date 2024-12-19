Когда военный не может отказаться от исполнения приказа

Военнослужащие слушают приказ командира. Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащий, который не может выполнить приказ командира, например из-за состояния здоровья, должен подтвердить и аргументировать свой отказ. В противном случае его отказ может привести к уголовной ответственности.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отказ следует подтвердить аргументом

К юристам обратился военнослужащий, который поинтересовался, вправе ли он отказаться от выполнения приказа командира.

Речь идет об отказе из-за состояния здоровья военного.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что в такой ситуации очень важно подтверждение своего отказа.

"Немотивированный отказ от выполнения приказа без уважительных причин может привести к уголовной ответственности", — подчеркнул юрист.

Какой рапорт должен подать военный

Айвазян объяснил, что нужно делать военнослужащему в ситуации, когда исполнение приказа невозможно из-за состояния его, военного, здоровья.

"Я рекомендую в таких случаях подавать рапорт на разъяснение приказа, в котором излагать основания, по которым выполнить приказ командира вы не можете", — отметил адвокат.

Напомним, мы писали о том, как военный обжаловал приговор за неисполнение приказа.

В Киеве же военнослужащего за неисполнение приказа приговорили к пяти годам лишения свободы, но суд заменил этот приговор на один год условного срока.