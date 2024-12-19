Когда военный не может отказаться от исполнения приказа

Отказ от выполнения приказа — когда это криминал
Военнослужащий, который не может выполнить приказ командира, например из-за состояния здоровья, должен подтвердить и аргументировать свой отказ. В противном случае его отказ может привести к уголовной ответственности.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отказ следует подтвердить аргументом
К юристам обратился военнослужащий, который поинтересовался, вправе ли он отказаться от выполнения приказа командира.
Речь идет об отказе из-за состояния здоровья военного.
Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что в такой ситуации очень важно подтверждение своего отказа.
"Немотивированный отказ от выполнения приказа без уважительных причин может привести к уголовной ответственности", — подчеркнул юрист.
Какой рапорт должен подать военный
Айвазян объяснил, что нужно делать военнослужащему в ситуации, когда исполнение приказа невозможно из-за состояния его, военного, здоровья.
"Я рекомендую в таких случаях подавать рапорт на разъяснение приказа, в котором излагать основания, по которым выполнить приказ командира вы не можете", — отметил адвокат.
Напомним, мы писали о том, как военный обжаловал приговор за неисполнение приказа.
В Киеве же военнослужащего за неисполнение приказа приговорили к пяти годам лишения свободы, но суд заменил этот приговор на один год условного срока.
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