Коли військовий не може відмовитися від виконання наказу

Військовослужбовці слухають наказ командира. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовець, який не може виконати наказ командира, наприклад, через стан здоров’я, мусить підтвердити і аргументувати свою відмову. Інакше його відмова може привести до кримінальної відповідальності.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відмову треба підтвердити аргументом

До юристів звернувся військовослужбовець, який поцікавився, чи має він право відмовитися від виконання наказу командира.

Йдеться про відмову через стан здоров’я військового.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що у такій ситуації дуже важливим є підтвердження своєї відмови.

"Невмотивована відмова від виконання наказу без поважних причин може призвести до кримінальної відповідальності", — підкреслив юрист.

Який рапорт має подати військовий

Айвазян пояснив, що треба робити військовослужбовцю у ситуації, коли виконання наказу неможливе через стан його, військового, здоров’я.

"Я рекомендую в таких випадках подавати рапорт на роз'яснення наказу, в якому викладати підстави, за яких виконати наказ командира ви не можете", — зазначив адвокат.

Нагадаємо, ми писали про те, як військовий оскаржив вирок за невиконання наказу.

А у Києві військовослужбовця за невиконання наказу засудили до п'яти років позбавлення волі, але суд замінив цей вирок на один рік умовного терміну.