Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Известного журналиста-расследователя снова мобилизовали

Известного журналиста-расследователя снова мобилизовали

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 21:37
Дениса Бигуса мобилизовали - что известно
Денис Бигус. Фото: кадр из видео

Руководителя проекта Bihus.Info Дениса Бигуса мобилизовали. Несмотря на это, Бигус заверил, что работа Bihus.Info будет продолжаться и без его участия.

Об этом он сообщил в видеообращении на YouTube.

Реклама
Читайте также:

Дениса Бигуса мобилизовали

Он сам сообщил об этом в видеообращении, отметив, что получил от Винницкого территориального центра комплектования "предложение, от которого трудно отказаться".

В своем обращении он напомнил, что уже отслужил два года и тогда смог уволиться, однако до сих пор не имеет статуса участника боевых действий, о чем напоминает Министерству внутренних дел.

Бигус также предположил, что спецслужбы системно следили за командой Bihus.Info, и рассказал детали новогодней "спецоперации". По его словам, после предыдущего увольнения он был уверен, что мобилизация произойдет через несколько месяцев, и воспринимал гражданскую жизнь как внеплановый отпуск, продолжая заниматься военными задачами, насколько это было возможно.

"Брони у меня никогда не было", — подчеркнул он.

Напомним, что что студенты могут получить отсрочку от мобилизации даже в случае, если официально трудоустроены. В то же время существует определенная деталь, которая способна повлиять на это право.

Кроме того, стало известно, могут ли ФЛП получить отсрочку от мобилизации.

журналисты военный призыв мобилизация война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации