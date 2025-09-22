Дениса Бигуса мобилизовали - что известно

Денис Бигус. Фото: кадр из видео

Руководителя проекта Bihus.Info Дениса Бигуса мобилизовали. Несмотря на это, Бигус заверил, что работа Bihus.Info будет продолжаться и без его участия.

Об этом он сообщил в видеообращении на YouTube.

Дениса Бигуса мобилизовали

Он сам сообщил об этом в видеообращении, отметив, что получил от Винницкого территориального центра комплектования "предложение, от которого трудно отказаться".

В своем обращении он напомнил, что уже отслужил два года и тогда смог уволиться, однако до сих пор не имеет статуса участника боевых действий, о чем напоминает Министерству внутренних дел.

Бигус также предположил, что спецслужбы системно следили за командой Bihus.Info, и рассказал детали новогодней "спецоперации". По его словам, после предыдущего увольнения он был уверен, что мобилизация произойдет через несколько месяцев, и воспринимал гражданскую жизнь как внеплановый отпуск, продолжая заниматься военными задачами, насколько это было возможно.

"Брони у меня никогда не было", — подчеркнул он.

