Дениса Бигуса мобилизовали - что известно

Известного журналиста-расследователя снова мобилизовали
Руководителя проекта Bihus.Info Дениса Бигуса мобилизовали. Несмотря на это, Бигус заверил, что работа Bihus.Info будет продолжаться и без его участия.
Об этом он сообщил в видеообращении на YouTube.
Дениса Бигуса мобилизовали
Он сам сообщил об этом в видеообращении, отметив, что получил от Винницкого территориального центра комплектования "предложение, от которого трудно отказаться".
В своем обращении он напомнил, что уже отслужил два года и тогда смог уволиться, однако до сих пор не имеет статуса участника боевых действий, о чем напоминает Министерству внутренних дел.
Бигус также предположил, что спецслужбы системно следили за командой Bihus.Info, и рассказал детали новогодней "спецоперации". По его словам, после предыдущего увольнения он был уверен, что мобилизация произойдет через несколько месяцев, и воспринимал гражданскую жизнь как внеплановый отпуск, продолжая заниматься военными задачами, насколько это было возможно.
"Брони у меня никогда не было", — подчеркнул он.
