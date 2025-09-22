Відео
Відомого журналіста-розлідувача знову мобілізували

Відомого журналіста-розлідувача знову мобілізували

Дата публікації: 22 вересня 2025 21:37
Дениса Бігуса мобілізували - що відомо
Денис Бігус. Фото: кадр з відео

Керівника проєкту Bihus.Info Дениса Бігуса мобілізували. Попри це, Бігус запевнив, що робота Bihus.Info триватиме і без його участі.

Про це він повідомив у відеозверненні на YouTube.

Читайте також:

Дениса Бігуса мобілізували

Він сам повідомив про це у відеозверненні, зазначивши, що отримав від Вінницького територіального центру комплектування "пропозицію, від якої важко відмовитися".

У своєму зверненні він нагадав, що вже відслужив два роки і тоді зміг звільнитися, однак досі не має статусу учасника бойових дій, про що нагадує Міністерству внутрішніх справ.

Бігус також припустив, що спецслужби системно стежили за командою Bihus.Info, і розповів деталі новорічної "спецоперації". За його словами, після попереднього звільнення він був упевнений, що мобілізація станеться через кілька місяців, і сприймав цивільне життя як позапланову відпустку, продовжуючи займатися воєнними завданнями, наскільки це було можливо.

"Броні у мене ніколи не було", — підкреслив він.

Нагадаємо, що студенти можуть отримати відстрочку від мобілізації навіть у випадку, якщо офіційно працевлаштовані. Водночас існує певна деталь, яка здатна вплинути на це право.

Крім того, стало відомо, чи можуть ФОП отримати відстрочку від мобілізації.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
