Дениса Бігуса мобілізували - що відомо

Керівника проєкту Bihus.Info Дениса Бігуса мобілізували. Попри це, Бігус запевнив, що робота Bihus.Info триватиме і без його участі.

Про це він повідомив у відеозверненні на YouTube.

Дениса Бігуса мобілізували

Він сам повідомив про це у відеозверненні, зазначивши, що отримав від Вінницького територіального центру комплектування "пропозицію, від якої важко відмовитися".

У своєму зверненні він нагадав, що вже відслужив два роки і тоді зміг звільнитися, однак досі не має статусу учасника бойових дій, про що нагадує Міністерству внутрішніх справ.

Бігус також припустив, що спецслужби системно стежили за командою Bihus.Info, і розповів деталі новорічної "спецоперації". За його словами, після попереднього звільнення він був упевнений, що мобілізація станеться через кілька місяців, і сприймав цивільне життя як позапланову відпустку, продовжуючи займатися воєнними завданнями, наскільки це було можливо.

"Броні у мене ніколи не було", — підкреслив він.

