Военные учения — кто должен обязательно пройти подготовку перед службой

Военная подготовка мобилизованных к службе. Фото: Генштаб ВСУ

Мобилизированные без военного опыта должны отправлять на базовую военную подготовку перед службой, которая длится не менее месяца. Если мобилизованный без подготовки отправляется на фронт, он должен подать рапорт командиру воинской части или обратиться на горячую линию Министерства обороны или к адвокату.

Об этом сообщил адвокат, кандидат юридических наук и офицер юстиции ВСУ Евгений Филипец в интервью Украинской правде.

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Адвокат рассказал, что людей, ранее не служивших в армии и не имеющих боевого опыта, отправляют на прохождение базовой военной подготовки. План подготовки определяется в Генштабе и должен длиться не менее одного месяца.

"Я сталкивался со случаем, когда мобилизованный все время прохождения базовой военной подготовки болел. Фактически, он весь курс пропустил, но его отправили в воинскую часть для "применения полученных навыков". Тогда следует обращаться к статье 59 Устава внутренней службы ВСУ, в которой говорится , что командир не может допускать к участию в боевых действиях человека, не прошедшего подготовку" , — заявил Филипец.

Что делать, если без подготовки хотят отправить на фронт

Если мобилизованный без военного опыта отправляется сразу на службу, ему нужно обратиться к командиру воинской части с рапортом, отметив, что он не служил в ВСУ, не имеет боевого опыта и подпадает под категорию лиц, которые должны пройти базовую военную подготовку.

Такого человека должны отправить в учебный центр без исключения из списков личного состава части.

Если рапорт не принес результатов, следует обратиться на горячую линию Министерства обороны (0-800-500-410, 0-800-500-442 и 044-454-44-99) или к личному адвокату.

Когда происходит отправка на службу

В том случае, когда военнообязанному не требуется обучение, отправка на службу происходят в двух формах — командой или индивидуально.

"Чаще всего все же отправляют командой. Тогда человека сначала отправляют в сборный пункт и, когда там накапливается определенное количество мобилизованных, их отправляют в воинскую часть. Это может быть как в тот же день, так и через несколько дней. В моей практике были случаи. , когда люди две недели находились в этих сборных пунктах. В законе эти сроки не прописаны», — отметил адвокат.

Если мобилизованный без причины не явится на отправку, он понесет уголовную ответственность, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Законными причинами неявки могут быть:

болезнь (подтвержденная справкой);

смерть родных (подтверждена документами);

стихийное бедствие.

О некоторых обстоятельствах, которые помешали мобилизованному, он должен сообщить начальнику ТЦК. Когда они исчезают, военнообязанный в течение семи дней должен явиться в ТЦК.

"Как показывает практика, чаще всего отправка происходит в тот же день. Поэтому у человека просто нет времени не прибыть за повесткой", — отметил Филипец.

Отправка после обучения также имеет командный формат. Командование распределяет мобилизованные по военным частям и отправляет их туда прямо с места прохождения базовой военной подготовки.

Напомним, несколько тысяч украинцев в Польше уже зарегистрировались для участия в базирующемся в стране Украинском легионе. Обучением и экипировкой рекрутов будут заниматься исключительно польские военные.

Ранее мы писали, что мобилизованный в ВСУ актер Черниговского драмтеатра Евгений Бондарь, проходящий военную подготовку на одном из полигонов, рассказал об учебной программе.