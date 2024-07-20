Військові навчання — хто має обов'язково пройти підготовку перед службою

Військова підготовка мобілізованих до служби. Фото: Генштаб ЗСУ

Мобілізованих без військового досвіду повинні відправляти на базову військову підготовку перед службою, яка триває не менше місяця. Якщо мобілізованого без підготовки відправляють на фронт, він має подати рапорт командиру військової частини або звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони чи до адвоката.

Про це повідомив адвокат, кандидат юридичних наук та офіцер юстиції ЗСУ Євген Филипець в інтерв'ю для Української правди

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Адвокат розповів, що людей, які раніше не служили в армії та не мають бойового досвіду, відправляють на проходження базової військової підготовки. План підготовки визначається у Генштабі та має тривати не менше ніж один місяць.

"Я зіштовхувався з випадком, коли мобілізований весь час проходження базової військової підготовки хворів. Фактично, він весь курс пропустив, але його відправили до військової частини для "застосування отриманих навичок". Тоді варто звертатися до статті 59 Статуту внутрішньої служби ЗСУ, в якій йдеться, що командир не може допускати до участі у бойових діях людину, яка не пройшла підготовку", — заявив Филипець.

Що робити, якщо без підготовки хочуть відправити на фронт

Якщо мобілізованого без військового досвіду відправляють одразу на службу, йому потрібно звернутися до командира військової частини з рапортом, зазначивши, що він не служив у ЗСУ, не має бойового досвіду та підпадає під категорію осіб, які мають пройти базову військову підготовку.

Таку людину повинні відправити до навчального центру без виключення зі списків особового складу частини.

Якщо рапорт не приніс результатів, варто звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони (0-800-500-410, 0-800-500-442 та 044-454-44-99) або до особистого адвоката.

Коли відбувається відправка на службу

У тому разі, коли військовозобов'язаному не потрібні навчання відправка на службу відбуваються у двох формах — командою або індивідуально.

"Найчастіше все ж відправляють командою. Тоді людину спочатку відправляють у збірний пункт і, коли там накопичується певна кількість мобілізованих, їх відправляють до військової частини. Це може бути як і в той самий день, так і через декілька днів. У моїй практиці були випадки, коли люди два тижні перебували у цих збірних пунктах. В законі ці терміни не прописані", — зауважив адвокат.

Якщо мобілізований без причини не з'явиться на відправку, він понесе кримінальну відповідальність, яка передбачає покарання у вигляді позбавленні волі на строк від трьох до п'яти років.

Законними причинами неявки можуть бути:

хвороба (підтверджена довідкою);

смерть рідних (підтверджена документами);

стихійне лихо.

Про певні обставини, які завадили мобілізованому, він має повідомити начальника ТЦК. Коли вони зникають, військовозобов’язаний протягом семи днів має з’явитися у ТЦК.

"Як показує практика, найчастіше відправка відбувається у той самий день. Тому людина просто не має часу не прибути за повісткою", — зазначив Филипець.

Відправка після навчання також має командний формат. Командування розподіляє мобілізованих по військових частинах та відправляє їх туди прямо з місця проходження базової військової підготовки.

Нагадаємо, кілька тисяч українців у Польщі вже зареєструвалися для участі в Українському легіоні, який базується у країні. Навчанням та екіпіруванням рекрутів займатимуться виключно польські військовики.

Раніше ми писали, що мобілізований до ЗСУ актор Чернігівського драмтеатру Євген Бондар, який проходить військову підготовку на одному з полігонів, розповів про навчальну програму.