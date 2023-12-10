Отпуск для военных — как получить и почему могут не предоставить

Украинский военный вернулся с фронта. Фото: Воздушные силы ВСУ

В Украине продолжаются военное положение и мобилизация. Несмотря на службу в армии, военные имеют право и на годовой отпуск, который увеличился от 10 до 30 дней.

Детали об этом рассказал в эксклюзивном комментарии Новости.LIVE управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько.

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Какой отпуск предоставляют военным

Юрист объясняет, что на самом деле реальная продолжительность отпуска будет превышать указанный в законе срок.

"В законе говорится, что все отпуска предоставляются без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно. Но это время должно составлять не более двух суток в один конец ", — подчеркнул он.

Военный может разбить отпуск максимум на три части. Кроме того, воину могут предоставить выходные по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.

"Продолжительность такого отпуска не должна превышать 10 календарных дней без учета времени проезда в пределах Украины, которое также не должно превышать двух суток в один конец ", - разъяснил юрист.

Как военному получить отпуск

Чтобы получить законный отпуск, военнослужащий должен подать соответствующий рапорт командиру подразделения. После чего последний переживает его в штаб воинской части. В результате решение будет принимать командир воинской части.

"При этом закон указывает, что часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена только при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения ", — отметил Игорь Ясько.

Напомним, в условиях военного положения мужчины в возрасте 18-60 лет являются военнообязанными и могут быть мобилизованы, однако не все. Законом предусмотрены случаи, когда некоторых граждан нельзя отправить на фронт.