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Отпуск для военных — как получить и почему могут не предоставить

10 декабря 2023 01:57
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Отпуск для военных — как получить и почему могут не предоставить
Украинский военный вернулся с фронта. Фото: Воздушные силы ВСУ
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и мобилизация. Несмотря на службу в армии, военные имеют право и на годовой отпуск, который увеличился от 10 до 30 дней.

Детали об этом рассказал в эксклюзивном комментарии Новости.LIVE управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько.

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Юрист объясняет, что на самом деле реальная продолжительность отпуска будет превышать указанный в законе срок.

"В законе говорится, что все отпуска предоставляются без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно. Но это время должно составлять не более двух суток в один конец ", — подчеркнул он.

Военный может разбить отпуск максимум на три части. Кроме того, воину могут предоставить выходные по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.

"Продолжительность такого отпуска не должна превышать 10 календарных дней без учета времени проезда в пределах Украины, которое также не должно превышать двух суток в один конец ", - разъяснил юрист.

Как военному получить отпуск

Чтобы получить законный отпуск, военнослужащий должен подать соответствующий рапорт командиру подразделения. После чего последний переживает его в штаб воинской части. В результате решение будет принимать командир воинской части.

"При этом закон указывает, что часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена только при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения ", — отметил Игорь Ясько.

Напомним, в условиях военного положения мужчины в возрасте 18-60 лет являются военнообязанными и могут быть мобилизованы, однако не все. Законом предусмотрены случаи, когда некоторых граждан нельзя отправить на фронт.

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