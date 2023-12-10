Відпустка для військових — як отримати та через що можуть не надати
В Україні тривають воєнний стан та мобілізація. Попри службу у війську, військові мають право і на шорічну відпустку, яка збільшилася від 10 до 30 днів.
Деталі про це розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE керівний партнер юридичної компанії Winner, адвокат Ігор Ясько.
Яку відпустку надають військовим
Правник пояснює, насправді реальна тривалість відпустки перевищуватиме вказаний в законі термін.
"У законі йдеться, що всі відпустки надаються без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад. Але цей час має становити не більше двох діб в один кінець", — підкреслив він.
Військовий може розбити відпустку максимум на три частини. Крім того, воїну можуть надати вихідні за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення.
"Тривалість такої відпустки не повинна перевищувати 10 календарних днів без урахування часу проїзду у межах України, який також не має перевищувати двох діб в один кінець", — роз’яснив юрист.
Як військовому отримати відпустку
Щоб отримати законну відпустку військовослужбовець має подати відповідний рапорт командиру підрозділу. Після чого останній пережає його до штабу військової частини. У підсумку рішення прийматиме командир військової частини.
"При цьому закон вказує, що частина щорічної основної відпустки може бути надана лише за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу", — зауважив Ігор Ясько.
Нагадаємо, в умовах воєнного стану чоловіки віком 18-60 років є військовозобов'язаними та можуть бути мобілізовані, однак не всі. Законом передбачені випадки, коли деяких громадян не можна відправити на фронт.
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