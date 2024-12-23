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Командировка в боевые части — когда это незаконно

23 декабря 2024 17:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Командировка из тыловых частей в боевые - кого нельзя отправлять в командировку на фронт
Военнослужащие части обеспечения. Фото: berdychiv-rada.gov.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащие, которые по результатам ВВК получили назначение в службу в частях обеспечения или ТЦК, невозможно направить в зону боевых действий, даже в командировку. Если же это произошло, военнослужащий имеет право представить своему командиру рапорт с требованием письменного объяснения таких действий.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Часть военнослужащих после прохождения военно-врачебной комиссии может получить статус "годный к военной службе в частях обеспечения, ТЦК и т.д.".

Это означает, что такой мобилизованный военнослужащий не может быть отправлен на фронт в зону боевых действий.

Если незаконно отправили на фронт

Юристы объяснили, что такому военнослужащему, которого все же направляют в боевую часть, даже в командировку, следует сделать.

"В таких случаях нужно подать рапорту командиру на разъяснение приказа и потребовать письменного ответа", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Также адвокат добавил, что действия командира можно обжаловать, написав жалобу в высшее командование.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли ограниченно годных отправить на "ноль".

Также мы сообщали о том, какую категорию мобилизованных не могут отправить на фронт.

военные мобилизация ВВК ТЦК и СП военнослужащие

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