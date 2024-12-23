Відрядження з тилових частин у бойові - кого не можна відправляти у відрядження на фронт

Військовослужбовці частини забезпечення. Фото: berdychiv-rada.gov.ua

Військовослужбовців, які за результатами ВЛК отримали призначення до служби у частинах забезпечення чи ТЦК, неможливо направити у зону бойових дій, навіть у відрядження. Якщо ж це сталося, військовослужбовець має право подати своєму командиру рапорт із вимогою письмового пояснення таких дій.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Служба в частинах забезпечення

Частина військовослужбовців після проходження військово-лікарської комісії може отримати статус "придатний до військової служби у частинах забезпечення, ТЦК тощо".

Це означає, що такий мобілізований військовослужбовець не може бути відправлений на фронт, у зону бойових дій.

Якщо незаконно відправили на фронт

Юристи пояснили, що такому військовослужбовцю, якого все ж направляють до бойової частини, навіть у відрядження, варто зробити.

"В таких випадках треба подати рапорту командиру на роз'яснення наказу та зажадати письмової відповіді", — підкреслив Юрій Айвазян.

Також адвокат додав, що дії командира також можна оскаржити — написавши скаргу до вищого командування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть обмежено придатних відправити на "нуль".

Також ми повідомляли про те, яку категорію мобілізованих не можуть відправити на фронт.