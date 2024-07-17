Выезд мужчин за границу с 17 июля – какие документы нужны

Контроль на границе. Фото: Стража

С сегодняшнего дня, с 17 июля, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут выехать за границу только при наличии военно-учетного документа. Он может быть как в бумажной, так и в электронной форме.

Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы Украины в среду, 17 июля.

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Как заявляют пограничники, документ о военном учете может быть как в бумажной, так и в электронной форме. В случае отсутствия этого документа, мужчинам будут отказывать в выезде из Украины.

Кроме этого, мужчин также не будут выпускать за границу, если они военнообязанны и находятся в розыске полицией. В таких случаях пограничники вызовут на место правоохранителей, а человека, пытавшегося пересечь границу, задержат и отвезут в ближайший территориальный центр комплектации.

Также пограничники напоминают, что выехать за границу могут мужчины, которые имеют отсрочку от службы или исключены из военного учета по состоянию здоровья. В таком случае в их военно-учетных документах должна быть соответствующая отметка.

Ранее мы писали о том, что мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ждут изменения при пересечении границы.

Также гражданам, не успевшим обновить военно-учетные данные, грозит штраф. Выписывать штрафы могут вместе с повесткой работники ТЦК.