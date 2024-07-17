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Відсьогодні чоловіки можуть перетнути кордон за однієї умови — у ДПСУ пояснили

17 липня 2024 14:07
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Виїзд чоловіків за кордон з 17 липня — які документи потрібні
Контроль на кордоні. Фото: Варта
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Відсьогодні, з 17 липня, чоловіки віком від 18 до 60 років можуть виїхати за кордон тільки при наявності військово-облікового документа. Він може бути як у паперовій, так і в електронній формі.

Про це повідомляють у пресслужбі Держприкордонслужби України у середу, 17 липня.

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Як заявляють прикордонники, документ про військовий облік може бути як у паперовій, так і в електронній формі. У разі відсутності цього документу чоловікам відмовлятимуть у виїзді з України.

Окрім цього, чоловіків також не випускатимуть за кордон, якщо вони є військовозобов'язаними та перебувають у розшуку поліцією. У таких випадках прикордонники викличуть на місце правоохоронців, а людину, яка намагалася кордон перетнути, затримають та відвезуть до найближчого територіального центру комплектації.

Також прикордонники нагадують, що наразі виїхати за кордон можуть чоловіки які мають відстрочку від служби або виключені із військового обліку за станом здоров’я. У такому випадку у їхніх військово-облікових документах має бути відповідна відмітка.

Раніше ми писали про те, що на чоловіків у віці від 18 до 60 років чекають зміни при перетині кордону.

Також громадянам, які не встигли оновити військово-облікові дані, загрожує штраф. Виписувати штрафи можуть разом із повісткою працівники ТЦК.

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