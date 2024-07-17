Виїзд чоловіків за кордон з 17 липня — які документи потрібні

Контроль на кордоні. Фото: Варта

Відсьогодні, з 17 липня, чоловіки віком від 18 до 60 років можуть виїхати за кордон тільки при наявності військово-облікового документа. Він може бути як у паперовій, так і в електронній формі.

Про це повідомляють у пресслужбі Держприкордонслужби України у середу, 17 липня.

Читайте також:

Наявність військового квитка обов’язкова при перетині кордону

Як заявляють прикордонники, документ про військовий облік може бути як у паперовій, так і в електронній формі. У разі відсутності цього документу чоловікам відмовлятимуть у виїзді з України.

Окрім цього, чоловіків також не випускатимуть за кордон, якщо вони є військовозобов'язаними та перебувають у розшуку поліцією. У таких випадках прикордонники викличуть на місце правоохоронців, а людину, яка намагалася кордон перетнути, затримають та відвезуть до найближчого територіального центру комплектації.

Також прикордонники нагадують, що наразі виїхати за кордон можуть чоловіки які мають відстрочку від служби або виключені із військового обліку за станом здоров’я. У такому випадку у їхніх військово-облікових документах має бути відповідна відмітка.

Раніше ми писали про те, що на чоловіків у віці від 18 до 60 років чекають зміни при перетині кордону.

Також громадянам, які не встигли оновити військово-облікові дані, загрожує штраф. Виписувати штрафи можуть разом із повісткою працівники ТЦК.