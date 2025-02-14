Отсрочка для многодетных - нужен ли договор, когда он не нужен

Отсрочка многодетным — когда договор с экс-супругой не нужен
Многодетный отец имеет право на отсрочку от мобилизации даже тогда, когда он не живет со своими детьми, но платит алименты по решению суда. В таком случае договор с бывшей женой заключать не нужно.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Нужен ли договор с бывшей женой, если платишь алименты
Многодетные родители имеют право на отсрочку от мобилизации, если у них есть трое или более несовершеннолетних детей.
При этом необязательно проживать с ними, достаточно лишь факта финансового содержания этих детей.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, нужно ли ему предоставлять в ТЦК договор с бывшей женой о содержании детей, если он платит алименты согласно решению суда.
"Никакой договор не нужен", — прокомментировал эту ситуацию адвокат Юрий Айвазян.
Какие документы нужны для отсрочки многодетному
Юрист также объяснил, какие именно документы нужно предоставить в такой ситуации.
"Для отсрочки будет достаточно нотариально заверенных копий свидетельств о рождении детей и справки от ГВСУ об отсутствии задолженности по алиментам", — подчеркнул Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, возможна ли отсрочка для мужчины, который содержит чужих детей.
Добавим, мы сообщали о том, кто из многодетных родителей может оформить отсрочку через приложение "Резерв+".
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