Отсрочка для многодетных - нужен ли договор, когда он не нужен

Многодетный отец с детьми. Фото: "Новини.PRO"

Многодетный отец имеет право на отсрочку от мобилизации даже тогда, когда он не живет со своими детьми, но платит алименты по решению суда. В таком случае договор с бывшей женой заключать не нужно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Нужен ли договор с бывшей женой, если платишь алименты

Многодетные родители имеют право на отсрочку от мобилизации, если у них есть трое или более несовершеннолетних детей.

При этом необязательно проживать с ними, достаточно лишь факта финансового содержания этих детей.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, нужно ли ему предоставлять в ТЦК договор с бывшей женой о содержании детей, если он платит алименты согласно решению суда.

"Никакой договор не нужен", — прокомментировал эту ситуацию адвокат Юрий Айвазян.

Какие документы нужны для отсрочки многодетному

Юрист также объяснил, какие именно документы нужно предоставить в такой ситуации.

"Для отсрочки будет достаточно нотариально заверенных копий свидетельств о рождении детей и справки от ГВСУ об отсутствии задолженности по алиментам", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, возможна ли отсрочка для мужчины, который содержит чужих детей.

Добавим, мы сообщали о том, кто из многодетных родителей может оформить отсрочку через приложение "Резерв+".