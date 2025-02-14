Відстрочка для багатодітних — чи потрібен договір, коли він не потрібен

Багатодітний батько з дітьми. Фото: "Новини.PRO"

Багатодітний батько має право на відстрочку від мобілізації навіть тоді, коли він не живе зі своїми дітьми, але сплачує аліменти за рішенням суду. У такому випадку договір з колишньою дружиною укладати не потрібно.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Багатодітні батьки мають право на відстрочку від мобілізації, якщо у них є троє чи більше неповнолітніх дітей.

При цьому необов’язково проживати з ними, достатньо лише факту фінансового утримання цих дітей.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи потрібно йому надавати до ТЦК договір з колишньою дружиною про утримання дітей, якщо він сплачує аліменти згідно з рішенням суду.

"Ніякий договір не потрібен", — прокоментував цю ситуацію адвокат Юрій Айвазян.

Які документи потрібні для відстрочки багатодітному

Юрист також пояснив, які саме документи потрібно надати у такій ситуації.

"Для відстрочки буде достатньо нотаріально завірених копій свідоцтв про народження дітей та довідки від ДВСУ про відсутність заборгованості щодо аліментів", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи є можливою відстрочка для чоловіка, який утримує чужих дітей.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з багатодітних батьків може оформити відстрочку через застосунок "Резерв+".