Из-за большой нагрузки на реестр "Оберег" сложно оформить отсрочку от призыва

Оформление через Резерв+. Иллюстративный коллаж: Новини.LIVE

По информации Министерства обороны Украины, в течение всего двух дней около 40 тысяч украинцев воспользовались услугой "Резерв+ " для оформления отсрочки от мобилизации. Это вызывает большую нагрузку на сервис.

Об этом в интервью "Єдиним новинам" заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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Она заявила, что в ближайшее время сервис станет доступным и для других категорий граждан, также имеющих право на отсрочку. Черногоренко отметила, что в первые часы работы сервиса был чрезвычайный спрос — заявки на онлайн-отсрочку подали около 10 тысяч человек.

Из-за столь высокого интереса возникла дополнительная нагрузка на реестр "Оберег", через который обрабатываются обращения. Черногоренко напомнила, что отсрочка предоставляется через Единый государственный реестр военнообязанных, а данные пользователей в "Резерв+" не сохраняются, что гарантирует их конфиденциальность.

Напомним, если в приложении "Резерв+" у гражданина, исключенного из военного учета, указано, что он состоит на учете, это ошибка ТЦК. В этом случае нужно подать запрос на исправление информации.

Ранее мы писали, что "Резерв+" сузил права многодетных родителей на отсрочку от мобилизации. Система обеспечивает это право только тем, кто имеет троих и более детей, рожденных в рамках одного брака.