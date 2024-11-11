Через велике навантаження на реєстр "Оберіг" складно оформити відстрочку від призову

Оформлення через "Резерв+". Ілюстративний колаж: Новини.LIVE

За інформацією Міністерства оборони України, протягом лише двох днів близько 40 тисяч українців скористалися послугою "Резерв+" для оформлення відстрочки від мобілізації. Це викликає великі навантаження на сервіс.

Про це в інтерв'ю "Єдиним новинам" заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Вона заявила, що в найближчому часі сервіс стане доступним і для інших категорій громадян, які також мають право на відстрочку. Черногоренко зазначила, що у перші години роботи сервісу був надзвичайний попит — заявки на онлайн-відстрочку подали близько 10 тисяч осіб.

Через такий високий інтерес виникло додаткове навантаження на реєстр "Оберіг", через який обробляються звернення. Черногоренко нагадала, що відстрочка надається через Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних, а дані користувачів у "Резерв+" не зберігаються, що гарантує їхню конфіденційність.

Нагадаємо, якщо у застосунку Резерв+ у громадянина, виключеного з військового обліку, зазначено, що він перебуває на обліку, це помилка ТЦК. У цьому разі потрібно подати запит на виправлення інформації.

Раніше ми писали, що Резерв+ звузив права багатодітних батьків на відстрочку від мобілізації. Система забезпечує це право лише тим, хто має трьох і більше дітей, народжених у межах одного шлюбу.