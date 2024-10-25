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Отсрочка для брата погибшего — какие документы нужны

25 октября 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации – отсрочка для брата погибшего военного
Похороны погибшего военного. Фото: vikna.tv
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Родные братья (сестры) погибших на фронте военнослужащих имеют право на отсрочку от мобилизации. Для этого они должны предоставить в территориальные центры комплектования документы, удостоверяющие родственные связи с погибшим.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Близкие родственники погибшего военного военнослужащего имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период.

Это право, в частности, предоставляется и родным братьям (сестрам) погибшего.

Какие документы нужны брату погибшего

Для того чтобы оформить отсрочку по такому принципу, военнообязанный гражданин должен предоставить в территориальный центр комплектования соответствующие документы.

Кроме заявления и собственного военно-учетного документа, это еще и документы, доказывающие факт родственных связей с погибшим:

  • собственное свидетельство о рождении;
  • свидетельство о рождении брата.

Также нужно добавить в документы свидетельство о смерти брата и документы, подтверждающие гибель брата "при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

Напомним, мы ранее писали о том, позволяет ли законодательство увольняться со службы в ВСУ близким родственникам погибших военнослужащих.

Также мы сообщали, как и когда выплачиваются компенсационные средства родственникам погибших военных.

военнослужащие отсрочка мобилизация погибшие военные

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