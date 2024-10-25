Отсрочка от мобилизации – отсрочка для брата погибшего военного

Отсрочка для брата погибшего — какие документы нужны
Родные братья (сестры) погибших на фронте военнослужащих имеют право на отсрочку от мобилизации. Для этого они должны предоставить в территориальные центры комплектования документы, удостоверяющие родственные связи с погибшим.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Отсрочка для родственников погибших
Близкие родственники погибшего военного военнослужащего имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период.
Это право, в частности, предоставляется и родным братьям (сестрам) погибшего.
Какие документы нужны брату погибшего
Для того чтобы оформить отсрочку по такому принципу, военнообязанный гражданин должен предоставить в территориальный центр комплектования соответствующие документы.
Кроме заявления и собственного военно-учетного документа, это еще и документы, доказывающие факт родственных связей с погибшим:
- собственное свидетельство о рождении;
- свидетельство о рождении брата.
Также нужно добавить в документы свидетельство о смерти брата и документы, подтверждающие гибель брата "при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".
Напомним, мы ранее писали о том, позволяет ли законодательство увольняться со службы в ВСУ близким родственникам погибших военнослужащих.
Также мы сообщали, как и когда выплачиваются компенсационные средства родственникам погибших военных.
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