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Відстрочка для брата загиблого — які документи потрібні

25 жовтня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації — відстрочка для брата загиблого військового
Похорон загиблого військового. Фото: vikna.tv
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Рідні брати (сестри) загиблих на фронті військовослужбовців мають право на відстрочку від мобілізації. Для цього вони мають надати до територіальних центрів комплектування документи, що засвідчують родинні зв’язки із загиблим.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Близькі родичі загиблого на війні військовослужбовця мають право на відстрочку від мобілізації в особливий період.

Це право, зокрема, надається і рідним братам (сестрам) загиблого.

Які документи потрібні брату загиблого

Для того, аби оформити відстрочку за таким принципом, військовозобов’язаний громадянин має надати до територіального центру комплектування відповідні документи.

Крім заяви і власного військово-облікового документа це ще і документи, які доводять факт родинних зв’язків із загиблим:

  • власне свідоцтво про народження;
  • свідоцтво про народження брата.

Також потрібно додати до документів свідоцтво про смерть брата та документи, що підтверджують загибель брата "під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи дозволяє законодавство звільнятися зі служби у ЗСУ близьким родичам загиблих військовослужбовців.

Також ми повідомляли про те, як і коли виплачуються компенсаційні кошти родичам загиблих військових.

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