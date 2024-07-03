Отсрочка от мобилизации, жена военнообязанная, достаточна ли это причина

Отсрочка для мужа военнообязанной — возможно ли это
Мужчина, жена которого военнообязанна, не имеет права на отсрочку от мобилизации. Отсрочка предоставляется только тогда, когда жена имеет определенную группу инвалидности, и тогда ее статус не играет никакой роли в оформлении бронирования для мужа.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Двое военнообязанных в семье
В Украине продолжается всеобщая мобилизация во время действия военного положения.
Процесс мобилизации касается не только мужчин, но и военнообязанных женщин, в частности медиков и фармацевтов.
Бывают случаи, когда в одной семье двое военнообязанных, но то, что жена состоит на военном учете, не дает мужу права на отсрочку.
Когда предоставляется отсрочка
Вместе с тем, если военнообязанная (медикиня) жена имеет вторую группу инвалидности, то ее муж может оформить отсрочку от мобилизации по уходу за ней.
"Вам не имеют права отказать в предоставлении отсрочки", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.
Напомним, мы сообщали о том, как получить отсрочку от мобилизации в Украине.
Раньше мы писали, кто имеет право на отсрочку от мобилизации с 1 июля.
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