Отсрочка от мобилизации, жена военнообязанная, достаточна ли это причина

Семейная пара военных. фото: "Суспільне Донбас"

Мужчина, жена которого военнообязанна, не имеет права на отсрочку от мобилизации. Отсрочка предоставляется только тогда, когда жена имеет определенную группу инвалидности, и тогда ее статус не играет никакой роли в оформлении бронирования для мужа.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Двое военнообязанных в семье

В Украине продолжается всеобщая мобилизация во время действия военного положения.

Процесс мобилизации касается не только мужчин, но и военнообязанных женщин, в частности медиков и фармацевтов.

Бывают случаи, когда в одной семье двое военнообязанных, но то, что жена состоит на военном учете, не дает мужу права на отсрочку.

Когда предоставляется отсрочка

Вместе с тем, если военнообязанная (медикиня) жена имеет вторую группу инвалидности, то ее муж может оформить отсрочку от мобилизации по уходу за ней.

"Вам не имеют права отказать в предоставлении отсрочки", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

Напомним, мы сообщали о том, как получить отсрочку от мобилизации в Украине.

Раньше мы писали, кто имеет право на отсрочку от мобилизации с 1 июля.