Відстрочка від мобілізації, дружина є військовозобов'язаною, чи достатня це причина

Сімейна пара військових. фото: "Суспільне Донбас"

Чоловік, дружина якого є військовозобов’язаною, не має права на відстрочку від мобілізації. Відстрочка надається лише тоді, коли дружина має певну групу інвалідності, тоді її статус не відіграє жодної ролі у оформленні бронювання для чоловіка.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Двоє військовозобов’язаних у сім’ї

В Україні продовжується загальна мобілізація під час дії воєнного стану.

Процес мобілізації стосується не тільки чоловіків, а і військовозобов’язаних жінок, зокрема, медиків та фармацевтів.

Бувають випадки, коли у одній сім’ї є двоє військовозобов’язаних, але те, що дружина перебуває на військовому обліку, не дає чоловіку права на відстрочку.

Коли надається відстрочка

Разом з тим, якщо військовозобов’язана (медикиня) дружина має другу групу інвалідності, то її чоловік може оформити відстрочку від мобілізації для догляду за нею.

"Вам не мають права відмовити у наданні відстрочки", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми повідомляли, як отримати відстрочку від мобілізації в Україні.

Раніше ми писали, хто має право на відстрочку від мобілізації з 1 липня.