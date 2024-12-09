Отсрочка от мобилизации – отсрочка студенту, как обжаловать отказ

Украинские студенты. Фото: "Львівська політехніка"

В случае, если студент не смог получить отсрочку от мобилизации из-за нарушения принципа последовательности образования, он может попытаться обжаловать отказ в суде.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Вячеслав Кирда.

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Отсрочка для студентов

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которую объявили после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

От мобилизации освобождают, получив отсрочку, в частности студенты, которые учатся на дневной или дуальной (смешанной) форме обучения.

Но для этого они должны придерживаться нескольких важных условий.

Куда обращаться, если отсрочку не дали

Таким условием является не нарушение принципа последовательности полученного образования — то есть чтобы каждый последующий образовательный уровень был обязательно выше предыдущего.

Впрочем, существует проблемный момент, когда студенты, не закончив обучение на определенном уровне, восстанавливаются — и не могут получить справку от ЕГЭБО, потому что считается, что они нарушили этот принцип.

Юрист Вячеслав Кирда отметил, что в подобных случаях можно попытаться обжаловать отказ в справке (и, как следствие, отсрочке) через суд — потому что подобные случаи уже зафиксированы в украинской юридической практике.

Напомним, что мы писали ранее обо всех вариантах получения отсрочки для украинских студентов.

Также мы сообщали о том, когда начинает действовать отсрочка на обучение.